HELTEN: Ole Kristian Selnæs slipper et jubelbrøl etter kampslutt i 1–0-seieren mot Slovenia, som han avgjorde med en praktfull volley. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Selnæs i sitt livs form: – Jeg har ingen høy stjerne i Norge

FOTBALL 2018-10-14T05:13:17Z

ULLEVAAL STADION (VG) Etter nesten et år uten å starte for det norske landslaget slo Ole Kristian Selnæs (24) hardt tilbake med en matchvinner-perle mot Slovenia. På sosiale medier svarer broren kritikerne for ham.

Publisert: 14.10.18 07:13 Oppdatert: 14.10.18 07:26

Trønderens helvolley sørget for en verdifull 1–0-seier i Nations League. Kombinert med solid duellspill og mange skarpe pasninger førte det til at Saint-Étienne-spilleren ble kåret til banens beste spiller på VG-børsen.

– For å si det mildt så er jeg ikke noen måljeger. Det tror jeg vi alle kan være enige om, sier Selnæs til VG, vel vitende om at han fortsatt ikke har scoret for klubblaget etter snart tre år i fransk fotball.

– Men jeg vet ikke … På landslagssamlinger liker jeg alltid å stå igjen etter trening med trønderguttene. Jeg, Markus, Alex (Sørloth) og Jonas (Svensson) står igjen etter hver trening og skyter i 15–20 minutter. Det er kanskje der godfølelsen kom fra, sier Selnæs om sitt andre landslagsmål, som du kan se i dette videoklippet:

Volleyperlen mot Slovenia kom så brått på midtbanepartneren Markus Henriksen , som tidligere i kampen var involvert i en heftig hodesmell, at han sier han «lurte på om [han] faktisk hadde hjernerystelse».

– Overrasket er det ingen tvil om at jeg er. Men det er utrolig artig. Ole er en utrolig god kompis. Det var en god scoring i tillegg, selv om jeg synes det var et lite selvmål. Men jeg skal gi ham den, sier Henriksen og gliser bort på kveldens helt.

– Nordmenn ser ikke fransk fotball

Kanskje var det selvtilliten fra den strålende sesongstarten hans i franske Saint-Étienne som fikk Selnæs til å teste skuddfoten fra langt hold. Med tre målgivende pasninger på sine tre siste kamper for klubblaget kom trønderen til landslagssamlingen i sitt livs form.

– Selvtillit er veldig, veldig viktig for en fotballspiller. Så enkelt er det i hvert fall for meg. At det har gått bra i Frankrike, det hjelper selvfølgelig når du kommer inn på samling. Det er kanskje derfor jeg scoret. Jeg er i flytsonen, har tatt steg hele veien i Frankrike og gjort det bra i år, sier 24-åringen, som blant annet har levert denne lekre assisten denne høsten:

– Du har tidligere fått kritikk i Frankrike og startet de siste syv landskampene på benken. Føler du at du motbeviser noen kritikere med denne prestasjonen for Norge?

– I mitt hode har jeg hatt veldig god status hele veien på klubblaget, kanskje utenom 2–3 måneder da jeg var ute i kulden. I Frankrike har jeg hele tiden hatt en veldig høy stjerne. Men jeg har ingen høy stjerne i Norge, egentlig. Det er fordi jeg ikke har spilt like mange kamper her, og nordmenn ser ikke fransk fotball. Det er helt naturlig. Det var et år siden sist jeg startet en landskamp. Men jeg blir bare bedre og bedre.

– Har du noen gang vært bedre enn akkurat nå?

– Nei, det er det ingen tvil om. Og jeg er 24 år, så i mitt hode skal jeg være enda bedre om ett år.

Broren sender Twitter-stikk

På Twitter har han en supporter som følger ham i tykt og tynt, nemlig bror og Byåsen-trener Erik Selnæs. Da lillebror banket inn 1–0 for Norge mot Slovenia, benyttet han seg av muligheten til å sende et ironisk stikk mot midtbanespillerens kritikere:

– Nå er ikke jeg på Twitter, men jeg vet at han er en løs kanon på dekk. Han skyter fra hoften og er som meg da jeg var 15–16 år. Han melder i hytt og gevær. Han er glad i det, han er veldig glad i det, ler Ole Kristian Selnæs, som hylles av landslagskapteinen etter Slovenia-kampen:

– Skal jeg være helt ærlig: Jeg har aldri sett ham bedre enn i dag. Han var «outstanding» offensivt og defensivt, og toppet det hele med en matchvinnerscoring. Enormt bra, sier Stefan Johansen.