TOMMEL OPP: Lionel Messi må forberede seg å følge med på Barcelona fra tribuneplass, men historien tilsier at de fortsatt klarer seg fint. Foto: ALBERT GEA / X01398

Barcelona har høyere seiersprosent uten Messi

FOTBALL 2018-10-24T09:12:26Z

Katalanerne river seg i håret over at Lionel Messi (31) er ute med skade, men historien tyder på at Barcelona klarer seg fint uten den lille argentineren. Overraskende nok, gjør de det faktisk bedre uten ham.

Publisert: 24.10.18 11:12

Lionel Messi har vist seg fra sin beste side gjentatte ganger denne sesongen. Oppvisningen i forrige Champions League -kamp mot Tottenham (4–2-seier) har blitt beskrevet som noe av det beste han har levert gjennom en utrolig karriere . Nøyaktig hvor god han var, kan du se i videovinduet under.

Han fulgte opp med å være like god i åpningsminuttene i 4–2-seieren over Sevilla , før hele Camp Nou stilnet, da dette skjedde :

Nå får Barcelona besøk av Inter, som kommer fra en sterk 1–0-seier i Milano-derbyet mot Milan , hvor den tidligere La Masia-spilleren Mauro Icardi ble matchvinner:

Vinner mer uten Messi

I oppgjøret mot italienerne må de klare seg uten mannen som har vunnet Ballon d’Or fem ganger. Tallene viser imidlertid at Barcelona ikke trenger å ta sorgene på forskudd helt ennå.

Messi er helt åpenbart essensiell for Barcelona, men når de har manglet argentineren, har de klart seg bra. I de 61 kampene (alle turneringer) Messi har gått glipp av siden 2010/11-sesongen har Barcelona vunnet 49 ganger, spilt uavgjort seks ganger og tapt like mange.

Sjekk VikingLotto-potten hos Tipster – ca. 239 millioner!

Barcelona seiersprosent i Champions League med Messi er på 60 prosent – med 78 seiere på 131 kamper, 33 uavgjort og 20 tap.

Men, siden Messis debut i 2004, når han ikke har spilt i Champions League, kan katalanerne vise til en seiersprosent på 77 prosent, med 17 seiere på 22 kamper – og bare tre tap.

Nå skal det også sies at man skal ikke legge altfor mye vekt på tallene, da Messi ofte har blitt hvilt mot antatt dårligere lag.

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag – sjekk våre siste anbefalinger!

Men, da Messi pådro seg en kneskade for tre år siden, en skade som holdt ham på sidelinjen i nesten to måneder, klarte Barcelona seg igjen helt fint, med syv seiere, én uavgjort og et tap på ni kamper – hvorav tre av dem var i Champions League.

Kanskje ikke så rart med tanke på hvilket stjernegalleri Ernesto Valverde og andre, tidligere Barca-trenere har hatt til sin disposisjon. Igjen blir de «ekstra» viktige, når Messi er ute og andre må ta tak, som de gjorde da argentineren forlot banen i kampen mot Sevilla:

VGs tips: Uavgjort

Barcelona har feid over både PSV (4–0) og Tottenham (4–2) . Laget var inne i en svak periode hvor de bare sanket tre av tolv mulige poeng i overgangen mellom september og oktober, men seieren over Sevilla kan tyde på at de er på gang igjen.

Samuel Umtiti (f) og Thomas Vermaelen (f) er begge ute grunnet skader, og på motsatt banehalvdel står et Inter-lag som er høyt oppe etter sin derbyseier over Milan. Seks seirer på ni åpningskamper i Serie A har sendt dem til en 3.-plass i ligaen. I alle turneringer viser formkurven syv strake seirer.

Med tanke på det – og de katalanske forfallene – kan vi ikke gå for H til 1,50 i odds. Vi prøver U’en . Et scoringsspill på Mauro Icardi til 3.00 i odds er også et mulig alternativ.

Spillestopp er klokken 20.55, og kampen vises på TV 2 Sport 1.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.