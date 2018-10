Di Maria berget PSG-poeng på overtid

FOTBALL 2018-10-24T21:24:56Z

(Paris Saint Germain-Napoli 2–2) Da Napoli så å si hadde lagt seg til rette på toppen av «dødens gruppe», dukket Àngel Di Maria opp fra intet og reddet ett hjemmepoeng for PSG tre minutter på overtid - med en perle av et skudd.

Publisert: 24.10.18 23:24 Oppdatert: 24.10.18 23:55

Rett opp i høyre kryss bak Napoli-keeper David Ospina.

– Jeg har ingenting imot Di Maria, vi hadde en flott tid sammen i Real Madrid. Men selvsagt ville jeg ha foretrukket at at skuddet hans hadde gått utenfor, sa Napolis italienske trener Carlo Ancelotti til Sky Sport Italia etter kampen.

Di Marias utligning var ikke ufortjent.

Men det ville heller ikke ha vært det om gjestene fra Italia hadde reist hjem med alle tre poengene. Lorenzo Insigne ble matchvinner da Napoli slo Liverpool 1–0 for tre uker siden . Denne gangen lobbet han frekt inn kampens første mål på Parc des Princes etter 29 minutter.

PSG sto og sov, som det heter.

Det var ikke første gang, og det skulle ikke bli den siste.

Men drøyt 15 minutter ut i andre omgang fikk Neymar & co likevel utligningen de etter hvert viste at de ønsket. Thomas Menuier kom til en avslutning. Skuddet gikk imidlertid via Napolis Mario Rui, og uheldigvis for ham skiftet ballen retning radikalt og havnet bak Napoli-keeper Ospina.

Det første første målet «feil vei» for Carlo Ancelottis super solide mannskap i Champions League denne sesongen. Gleden varte ikke lenge for PSGs tyske trener Thomas Tuchel. Belgiske Dries Mertens sørget for 2–1 til Napoli da det gjenstod 13 minutter av ordinær spilletid.

Igjen som følge av slapt forsvarsspill av PSG, nå ved at Marquinhos ikke var tilstrekkelig observant.

Dommeren mente på sin side, da tiden på sett og vis jobbet for Napoli, at oppgjøret fortjente fem minutter overtid. Draxler, som hadde kommet inn for en temmelig frustrert Cavani , «fant» Di Maria - som for en gangs skyld ikke nølte.

Returoppgjøret går i Napoli om to uker.

– Returkampen vil bli helt avgjørende med hensyn til hvem som vil gå videre til neste runde, og vi vil spille på hjemmebane. Med spisser som det de har, er de nødt til å ha et ubalansert lag. Vi hadde en ekstra spiller på midtbanen, om ved hjelp fra Mertens og Insigne klarte vi å kontrollere spillet, kommenterte Carlo Ancelotti etter ett poeng i Paris.