SIKTER MOT MEDALJE: Branns Christian Eggen Rismark setter inn 2–0-målet mot Strømsgodset på Brann Stadion 4. november. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Brann og Molde i duell om flere millioner kroner

FOTBALL 2018-11-22T13:25:12Z

Siste serierunde handler ikke bare om medaljer for Molde og Brann, men også en kamp om 3,6 millioner kroner. Det er penger klubbenes ledere ønsker seg.

Publisert: 22.11.18 14:25

Gullet glapp for Brann til tross for at de lenge var med i gullkampen med Rosenborg. I nest siste runde ble de tatt igjen av Molde som er ett poeng idet én kamp gjenstår. Molde har bedre målforskjell, så Brann er avhengig av Molde-tap og seier selv i siste runde.

Forskjellen mellom sølv og bronse er 3,6 millioner kroner. Det er Molde-direktør Øystein Neerland klar over. Hans lag møter Sandefjord borte, mens Brann tar imot Odd i Bergen lørdag klokken 18.00.

– Det er ting vi er godt kjent med. Å bli nummer to, tre, fire og fem skiller både plassering og penger. Nå har vi vår mulighet til å ta den annenplassen, og vi tar gjerne med oss både seieren og summen som følger med, sier Neerland til VG.

For Brann-trener Lars Arne Nilsen er det langsiktige målet å ta igjen Rosenborg, som de siste årene har vært det beste laget.

– Vi vil kjempe om tittelen, spille i Europa og ta igjen de beste i Norge, sier Nilsen til VG.

Topp tre gir både solide pengepremier og europacupspill – som også genererer ekstra inntekter.

Har lært av egne feil

Et potensielt seriesølv kan være det Nilsen trenger for å ta Brann til topps neste år. Alt er en del av hans idé om å bygge klubb over tid. Men denne gangen skal Brann gjøre det på den «riktige» måten: ingen store oppjusteringer i budsjettet og med en ansvarlig drift.

– Ja, vi ser at andre klubber har gått i fellen etter å ha tatt medalje. Men vi kan vel egentlig se på vår egen historie også, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Slik er resultatpotten for Eliteserien: Dette er det foreløpige estimatet Norsk Toppfotball opererer med for premiepenger i Eliteserien. 1.-plass: 24 millioner kroner

2.-plass: 20,3 millioner kroner

3.-plass: 16.7 millioner kroner

4.-plass: 11.6 millioner kroner

5.-plass: 10.7 millioner kroner

6.-plass: 10.3 millioner kroner

7.-plass: 9.8 millioner kroner

8.-plass: 9.4 millioner kroner

9.-plass: 9.4 millioner kroner

10.-plass: 9.4 millioner kroner

11.-plass: 8.9 millioner kroner

12.-plass: 8.9 millioner kroner

13.-plass: 8.9 millioner kroner

14.-plass: 8.9 millioner kroner

15.-plass: 8 millioner kroner

16.-plass: 8 millioner kroner

– Tenker du da på perioden etter seriegullet i 2007 og fram til nedrykket i 2014?

– Ja. Det er mange erfaringer å ta med seg både fra Brann og andre klubber som vi er kjent med og tar med oss denne gangen.

Johannesen er tindrende klar:

– Det å gjøre seg avhengig av en plassering og budsjettere med spillersalg, er risikofylt.

Branns trønder utsatte gullfesten i Trondheim med sin scoring søndag:

– Mer ansvarlige

Den gang var hverken Johannesen eller Lars Arne Nilsen i klubben. Den daglige lederen vil ikke si at Brann tidligere har vært drevet dårlig, men:

– Jeg vil si vi er mer ansvarlige nå. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Samtidig vil vi utvikle oss.

Derfor har Brann i flere sesonger på rad hatt et årsbudsjett som er ganske nøkternt. Foran 2018-sesongen budsjetterte man med plass midt på tabellen – det til tross for 5. plass i fjor og seriesølv året før.

Branns trener er glad i å slå nedenfra og holde beina på jorden. Men likevel er han tydelig etter at VG spør om hvordan Brann konkret skal komme seg opp på nivå med RBK.

– Vi har vært i rød sone lenge, og hele klubben har tatt et skippertak for å snu det. Det er gledelig at vi har klart det. Men skal vi ta det neste steget og være helt der oppe, må vi henge med på spillerlogistikken.

– Jeg vil alltid ha så gode spillere som mulig hit. Samtidig så respekterer jeg at ingen går over klubben, sier Nilsen, som samtidig understreker at han tviler på at Brann noen gang kommer til å være en klubb som «kjøper seg til suksess».

I sommer hentet klubben flere spillere. I nest siste serierunde, mot Kristiansund, bommet nyervervelsen Daouda Bamba på straffe, som du kan se her: