1 av 2 STUPER FRAM: Her sender Patrick Mortensen Sarpsborg 08 i føringen mot Malmö. BJØRN S. DELEBEKK

Sarpsborg med sterkt bortepoeng i Malmö

FOTBALL 2018-11-08T19:48:07Z

MALMÖ (VG) (Malmö FF-Sarpsborg 08 1–1) Selv 180 minutter klarte ikke å skille Sveriges og Norges beste representant i Europa League. Og Sarpsborg 08 kan fortsatt gå videre fra gruppespillet.

Publisert: 08.11.18 20:48 Oppdatert: 08.11.18 21:09

Et sterkt borte-poeng i Malmö, og Sarpsborg 08 fortsetter sin imponerende poengfangst i Europa League. De fleste holdt Malmö som favoritt på sin egen bane, men kampen ble litt som MFF-trener Uwe Rösler sa til VG før kampen: - 50/50.

Sarpsborg åpnet veldig bra, og hadde to sjanser, en stor ved Rashad Muhammed og en mindre ved spissmakker Patrick Mortensen, før fem minutter var spilt. Men ingen scoring.

Etter dette jevnet det seg ut, og sakte men sikkert tok Malmö FF over både spill og sjanser. Fire ble det etter 45 minutter, men heller ikke det svenske laget klarte å sette ballen i mål før pause, tross ganske massivt press det siste kvarteret av omgangen.

At Sarpsborg 08 manglet sin beste spiller denne sesongen, Kristoffer Zachariassen, ble ganske tydelig utover i kampen, selv om erstatteren Gaute Vetti, som overraskende for mange fikk sjansen på bekostning av Harmeet Singh, ikke spilte noen dårlig kamp.

Skremmeskuddet for svenskene kom etter 47 minutter, da Muhammed skjøt i stolpen og ut. Malmö FF klarte ikke å etablere det samme trykket som før pause, og Sarpsborg 08 kom bedre og bedre med. Etter 63 minutter kom scoringen.

Brukte hodet

Ole Jørgen Halvorsen gjorde en strålende jobb med å rekke ballen på høyresiden ut mot dødlinjen, fikk sendt ballen inn foran mål, og der var - som vanlig - Patrick Mortensen på plass med hodet sitt. 1–0 til Norge over Sverige, og det ble litt mer stille fra hjemmefansen - i noen minutter.

Fire minutter, for å være nøyaktig. Et godt Malmö-angrep, Joonas Tamm fomlet litt på et innlegg - og Marcus Antonsson utlignet til 1–1.

Resten av kampen inneholdt ikke de store sjansene. Sarpsborg spilte klokt, brukte tid på alle dødballer - og kampen ebbet ut med en scoring til hvert av lagene og dermed også et poeng til hvert av lagene.

Med to kamper igjen i gruppespillet, ligger Sarpsborg 08 på andreplass. Neste oppgave nå er Besiktas hjemme, før klubben avslutter mot Genk på bortebane.