NYTT NEDERLAG: Eirik Kjønø og Stabæk tapte mot Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Stabæk-krisen fortsetter – Sandberg med vanvittig keepertabbe

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Lillestrøm 2–3) En keepertabbe fra Marcus Sandberg og en LSK-spiss i storform sørget for nok et Stabæk-tap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et Stabæk i virkelig poengnød er avhengig av å begynne å sanke inn seire for å ha muligheten til å overleve denne sesongen i Eliteserien.

Onsdag kveld var det nyopprykkede Lillestrøm som tok turen til naturgresset på Nadderud stadion. Kampen var kun åtte minutter gammel da Stabæk-keeper Marcus Sandberg serverte en kandidat til årets tabbe. Ifeanyi Mathew gikk for skudd fra 20 meter med venstrefoten, men skuddet ble svakt og kom rett på Sandberg. På utrolig vis klarte imidlertid keeperen å la ballen gå mellom både hender og føtter og dermed tok Lillestrøm føringen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Se tabben her:

Det var også et bilde på formen lagene er i. Stabæk har ikke vunnet siden de slo Brann 27. mai (ni på rad uten seier). Lillestrøm på sin side har ikke tapt en kamp siden 30. mai (åtte på rad uten tap).

– Vi kjenner på at vi vinner veldig få kamper og taper mange kamper. Det gjør oss både frustrert og forbannet, men slik skal det jo være. Men arbeidsoppgavene blir de samme uansett og jeg synes vi har jobbet godt den siste uken, sier en skuffet Yaw Amankwah til VG etter kampen.

Stabæk slet med å skape store muligheter og etablere noe særlig til spill foran Lillestrøms mål. Ti minutter ut i andre omgang kom det imidlertid et øyeblikks magi fra hjemmelaget.

Tortol Lumanza la en aldeles strøken ball i bakrom til Oliver Edvardsen som så vippet ballen over keeper og i mål til 1–1.

I FORM: Thomas Lehne Olsen satte sitt tiende og ellevte mål for sesongen mot Stabæk. Foto: Fredrik Hagen/NTB

les også Stabæk-krisen fortsatte under Kjønø: – Vi har dårlig tid

Men Lillestrøm har en spiss som er i form. Thomas Lehne Olsen sørget første for 1–2 etter 66 minutter, før samme mann sørget for at resultattavla viste 1–3 fem minutter senere.

– Det er alltid deilig å score mål, men det viktigste er selvsagt at vi får med oss tre poeng. Stabæk kom til litt for lett i 2. omgang, og det ble jo litt spenning, sier Lehne Olsen til Eurosport.

Det så bekmørkt ut for Stabæk, men innbytter Herman Geelmuyden åpnet døra og sørget for noe lys igjen for hjemmelaget da han reduserte til 2–3. Men flere mål ble det ikke, så dermed ble det nok et tap for Stabæk.

– Det er fortjent. Vi burde avgjort det tidligere, sier LSK-trener Geir Bakke i intervju med Eurosport.