HJERTELIG TILSTEDE: Maccabi Haifas midtbanespiller Omer Atzili scoret to ganger mot Juventus tirsdag kveld.

Enorm smell for Juventus: Ydmyket av israelsk lag

(Maccabi Haifa–Juventus 2–0) Juventus ble senket av laget som «aldri» vinner i Champions League. Omer Atzili sørget for at 20 års seierstørke var over tirsdag kveld.

Forrige gang Maccabi Haifa vant en kamp i Champions League var 29. oktober 2022, da de slo Manchester united 3–0.

En måned tidligere slo de den greske storklubben Olympiacos 3–0. Men etter seieren over Manchester United har ikke Maccabi Haifa tatt en eneste trepoenger i Champions League.

Det ble helsvart kveld for Juventus-manager Massimiliano Allegri på Sammy Ofer Stadium i Haifa, nord i Israel. 55-åringen har stort sett hatt en mørk fotballhøst.

HALLO DER: Juventus-manager Massimiliano Allegri roper beskjeder til spillerne i Israel tirsdag kveld.

– Juventus pleier aldri å sparke managere midt i sesongen, men nå begynner det å nærme seg, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt på kanalens pausesending.

– Dette ser virkelig ikke bra ut, sier TV 2s Erik Huseklepp.

Allegri tok over Juventus da Andrea Pirlo fikk sparken i mai i fjor. Dette er Allegris andre periode som manager i klubben.

Hjemmelagets Omer Atzili hadde en stor kveld på jobb, og ga Juventus noe å tenke på allerede etter syv minutter, da han scoret kampens første mål med hodet. Like før lagene skulle gå i garderoben var Atzili på jobb igjen og doblet.

IKKE PÅ NETT: Juventus-keeper Wojciech Szczesny klarte ikke å hindre at ballen gikk i nettet to ganger fra Omer Atzili i førsteomgang.

Det er ikke bare i gruppespillet i Champions League Juventus sliter, i Serie A er de nummer åtte etter ni serierunder. Det er bare blitt tre seire på ni kamper.

I Champions League er de i gruppe med storklubbene Paris Saint Germani og Benfica. Etter fire kamper i gruppe H har Juventus tre poeng. De samme har nå Maccabi Haifa. PSG og Benfica troner over.