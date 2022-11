1 / 6 MÅL: Enner Valencia satte inn utligningen mot Nederland, Gonzalo Plata (t.v.) og Moises Caicedo jubler. MÅL: Cody Gakpo (t.v.) scoret, landsmann Daley Blind jublet. forrige neste fullskjerm

Nederland skuffet stort: Ecuador feiret ellevilt etter utligning

(Nederland–Ecuador 1–1) Cody Gakpo (23) scoret igjen og er i ferd med å få sitt store internasjonale gjennombrudd, men det holdt ikke for Nederland mot et hardtkjempende Ecuador.

I sin tiende landskamp for Nederland satte Gakpo inn sitt fjerde landslagsmål, og det kom etter bare seks minutter. 23-åringen skjøt med venstre fra rundt 18 meter. Og det var litt av et skudd, knallhardt og velplassert ved nærmeste stolpe. Det tok fyr blant de oransje på tribunen.

Ecuador lot seg ikke skremme av den kjappe scoringen til Nederland, og hadde flere muligheter. På overtid i første omgang satte de ballen i mål, men det var offside.

Etter pause brukte Equador bare fire minutter på å utligne. De vant ballen på midtbanen, Nederlands keeper Andries Noppert ga en retur og der var Enner Valencia og satte ballen enkelt i åpent mål.

Og hele laget meldte seg på i en lang feiring. Det var enorme jubelscener. Spillere på benken kastet seg inn i feiringen. De samlet seg alle i en ring og feiret lenge.

UT PÅ BÅRE: Enner Valencia ble helt med scoring. Like før slutt måtte han ut på båre.

Valencia feiret med å «leke som han skrev noe». Han har tidligere spilt for West Ham og Everton i Premier League, men spiller nå i tyrkiske Fenerbahçe. Kunne nesten se ut som om han var klar for å skrive under en ny kontrakt, for han ga seg ikke med å «leke som han skrev noe».

Enner Valencia er helt i hjemlandet, og blir stadig en større helt, han har scoret de seks siste målene til Ecuador. Han ble båret av banen på båre etter 89 minutter. Bilder viste at han har ispose på benet.

Iran slo Wales tidligere fredag:

Info Børs Nederland–Ecuador Nederland (3-4-1-2): Andries Noppert 4

Jurrien Timber 4

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 5

Denzel Dumfries 4

Teun Koopmeiners 5

Frenkie de Jong 6

Daley Blind 4

Davy Klaassen 5

Cody Gakpo 6

Steven Bergwijn 4

(Memphis Depay) 4 Ecuador (3-4-2-1): Hernan Galindez 5

Jackson Porozo 5

Felix Torres 6

Piero Hincapie 5

Angelo Preciado 6

Sebastian Mendez 8 BB

Moises Caicedo 7

Pervis Estupinan 7

Gonzalo Plata 6

Enner Valencia 7

Michael Estrada 6 Vurdert av: Knut Espen Svegaarden Vis mer

Ecuador fortsatte å jakte mål etter utligningen, og like etter smalt Gonzalo Plata ballen i tverrliggeren. Ecuador var rett og slett best. De var nærmest et seiersmål, og de ville mest.

Siste kamp i denne gruppen spilles tirsdag. Ecuador og Senegal møtes til kamp, og mest sannsynlig går bare ett av de to lagene videre.

DEN NYE STJERNEN: Cody Gakpo scoret mot Senegal sist og mot Ecuador fredag.

Og 23-åringen Cody Gakpo er Nederlands supervåpen i angrep så langt. Han ble tidlig regnet som et enormt talent, og har spilt for klubben i byen ble født PSV Eindhoven, hele karrieren. 23-åringen scoret Nederlands første mål mot Senegal mandag.

Britiske medier meldte etter Senegal-kampen at flere Premier League-klubber følger Gakpo tett. Han var nære å gå til Leeds i sommer, men overgangen gikk i vasken på deadline day. Det var Nederlands landslagstrener Louis van Gaal som rådet Gakpo til å ta ett år til i Æresdivisjonen fremfor å gå til Premier League.

Nå rapporteres det at både Manchester United og Liverpool er veldig interessert i 23-åringen.

Vertslandet Qatar har to tap og er ute av mesterskapet før den siste kampen. De møter Nederland i den siste gruppekampen.