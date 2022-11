Kommentar

Livet i Qatar-VM: Enda mer absurd enn ventet

1 / 4 Turistattraksjonen Souq Waqif samler fans sentralt i Doha. Denne utsikten hadde VGs kommentator under åpningskampen mellom Qatar og Ecuador. Etter å ha kjørt fire mil gjennom ørkenen, dukker Al Bayt-anlegget opp. En kamelparade var stilt opp ved presseinngangen under åpningskampen. forrige neste fullskjerm Turistattraksjonen Souq Waqif samler fans sentralt i Doha.

DOHA (VG) Verdensmesterskapet i Qatar er like mye muskelfleksing som sportsvasking. Her er et reisebrev fra innsiden.

Propagandaen starter allerede idet man finner setet sitt ombord på Qatar Airways. Putene lover «amazing passion» i VM, og filmutvalget tilbyr et bredt promo-sortiment i luften.

På vei til Doha kan du se FIFA-bossen skjønnmale seg selv, bli med David Beckham til ørkenstaten eller se Luis Figo påstå at Qatar er «Priceless».

Rett før avgang er den tradisjonelle sikkerhetsdemonstrasjonen erstattet med en vri der Robert Lewandowski viser frem hvordan du tar på deg en flytevest.

Sportsvasking? Selvsagt.

VG-kommentator Leif Welhaven i Doha.

Vel fremme er det ikke vanskelig å finne utallige eksempler i skytteltrafikken mellom fotballarenaer og prangende bygninger.

Ja visst, VM er et vaskemiddel! Men har vi likevel bommet litt på hva kongstanken med mulitmilliardprosjektet egentlig er?

Gikk Qatar så langt for å sikre seg VM for å bedre imaget sitt gjennom sport? Eller handler det hele vel så mye om å vise styrke og handlekraft, på vegne av seg selv og den arabiske delen av verden? Preller i tilfelle det meste av kritikken av?

Noen dager inn i mesterskapet tegner det seg et litt annerledes bilde enn mange trodde på forhånd. Teorien om at arrangøren ville føye seg på noen felter, av frykt for negativ omtale av utstillingsvinduet, slo ikke til fra start.

Du er ikke skuggeredd når du forbyr et varslet ølsalg på stadion rett før det hele begynner. Og hvor nøye er omdømmebyggingen om du foretrekker bråket rundt regnbuearmbånd fremfor å finne en nedkjølende løsning i heten? Selv med en eller annen løsning underveis, var utgangspunktet den harde veien.

Allerede på åpningsdagen velger Qatar å gå rett i angrep.

Før åpningsseremonien på Al Bayt, fire knusktørre ørkenmil nord for hovedstaden, står trafikken bom fast mens VIP’ene inntar arenaen. Mange av oss ender med å gå av bussen og ta de siste kilometerne til fots, for å nå frem i tide. På vei inn møtes vi av en kamelparade. Virkemidlene som understreker regionens særtrekk preger det spektakulære showet.

Verden ser og lytter, med emiren og FIFA-sjef Gianni Infantino sittende i maktens midte.

Budskapet når teppet går opp er å prente inn «fellesskap» med fotballen som verktøy. At homofile, kvinner og migrantarbeidere ikke passer helt inn i det kollektive glansbildet som tegnes, er visst ikke så nøye.

Med full kraft skal det bankes inn hva Qatar kan få til som arrangør.

Med vestlige briller er det lett å kritisere mesterskapet sønder og sammen, og det er viktig at det kritiske blikket blir bevart gjennom fotballfesten. Opplevelsen her nede er på mange plan enda mer absurd enn ventet.

Samtidig er det mange nyanser rundt Qatar 2022 som sjelden når helt frem i bildet som tegnes.

Rent arrangement-teknisk har vi som daglig beveger oss i VM-universet lite å klage på. Logistikken fungerer stort sett ypperlig, de aller fleste vaktene er vennlige og engelsktalende. Lokale vi snakker med er tydelig stolte over kvaliteten på de åtte stadionanleggene som brukes under VM.

Utnyttelsen av migrantarbeiderne for å reise infrastruktur til mesterskapet er en veldokumentert oppvisning i menneskelig lidelse, i et land der det ikke er så lett å finne middelklasse.

Enten er du blant de 10 prosent privilegerte, eller så tilhører du majoriteten kalt migrantarbeidere.

Aldri vil det være greit at tildelingen av et fotballmesterskap forårsaket så mye skade.

Men det er også interessant å registrere en annen side av saken, for eksempel når du snakker med migrantarbeidere som jobber i Qatar nå. Det har blitt en daglig øvelse å snakke med drosjesjåfører, som han som kjørte meg hjem fra Al Thumama Stadium etter Spania-Costa Rica. Han forteller gladelig om hvor mye bedre han har det her enn hjemme i Bangladesh. Kollegenes beretninger er veldig like.

Samtidig er det nok liten tvil om at mange migtantarbeidere kvier seg for å fortelle om hvordan de egentlig blir behandlet, av frykt for å bli deportert eller utsatt for andre sanksjoner.

Verden er en sammensatt konstruksjon, også her i Qatar.

Noe av det som er litt vanskelig å få tak på i Doha, er hva som er genuint og hva som er mer eller mindre konstruert for å få VM til å fremstå som en suksess.

Før mesterskapet så vi «falske fans» skape overskrifter. Og uansett hvor dårlig vertslandet spilte mot Ecuador, var en utvalgt seksjon på tribunen like høylytt støttende. Så stas er det vel ikke med baklengsmål?

På kampene er livet på tribunene høyst varierende.

Da Frankrike slo Australia på Al Janoub, den hvite arenaen med den interessante arkitekturen, var det tidvis like stille som når Manchester United ikke briljerer på Old Trafford.

I motsatt ende av skalaen sørget tunisiske fans for å skape en ramme mot Danmark som du normalt ikke opplever i en match som ender 0–0. Selv uten scoringer skapte Tunisia-fansen den VM-stemningen vi helst vil ha i et mesterskap.

Pågangen rundt de ulike nasjonene spriker også kraftig. Så langt er viraken klart størst rundt Argentina og Brasil. Det er de eneste nasjonene som har gjort det vrient å få pressebillett hvis du er fra et lite land med en plagsom fotballpresident.

På andre kamper har det vært småglissent på de store stadionanleggene.

Kontraster preger også tilværelsen i bybildet mellom matchene.

I turistområdet Souq Watiq er det tidvis vanskelig å komme frem i mylderet av fotballfans. I all verdens drakter og hodeplagg omkranses tilreisende fotballsupportere av det som mest av alt minner om en filmkulisse fra «Aladdin» eller noe sånt.

«Souqen» har historiske røtter som en markedsplass, med handel mellom omreisende beduiner og de fast bosatte. Men både forfall og en brann satte Souq Watiq i stadig dårligere forfatning. En omfattende renovering på 2000-tallet skaper det inntrykket vi ser i disse dager, en blanding mellom restaurerte eldre bygg og nyere hus som skal skape et historisk inntrykk. Det danner en litt uvanlig ramme rundt en samling av fotballfans.

Robert Lewandowski medvirker i sikkerhetsvideon Qatar Airways bruker under VM.

Møtet mellom ulike kulturer har også noen sider det ikke snakkes så høyt om. Alkohol er jo «fyfy» i det store og hele, men den regelen har noen uvanlig høylytte unntak. På hotellet der vi bor finnes en «irsk pub», med et støynivå som gjør det vanskelig å få sove, selv med rom langt unna festivitasen.

Her skjenkes det med begge hender til dem som synes det er grei å betale langt over hundrelappen for en liten flaskeøl. En flaske sprit koster flere tusen.

Gitt promillenivået til en del av gjestene, er det åpenbart at mange tilreisende må ha tatt med seg uvanlig godt med lommepenger. Senest sist natt var det håndgemeng i gangen utenfor rommet mitt, mellom fotballfans som nok angrer ørlite i dag på at de ikke la seg litt tidligere.

Kampen om sannheten preget ordskiftet allerede før VM var i gang. Hvordan historien om tidenes mest omdiskuterte mesterskap til slutt skal skrives, vil nok også variere voldsomt ut fra øynene som ser.

Kritikerne vil snakke om et skandalemesterskap der den ene utenomsportlige saken overskygger den andre, slik at det er vrient å fokusere på fotballen. Det er heller ikke dagligdags kost at Europaparlamentet fordømmer forhold rundt et idrettsarrangement.

Men det spørs nok om det verdensbildet er langt mer fremtredende i enkelte land enn i andre.

Hvis et av Qatars overordnede mål var å vise verden at de er en sterk og synlig arrangør på den store scenen, vil de nok selv stemple mesterskapet som en suksess.

Det står i alle fall ikke på innsatsen for å fremstille det hele som vellykket.