LSK-navnet bør skrotes

«LSK Kvinner» får ikke bli en del av Lillestrøm Sportsklubb.

Har du sagt A, får du også si B. Siden Lillestrøm Sportsklubb har valgt en kald skulder fremfor innlemmelse, bør navnet «LSK Kvinner» gå over i historiebøkene.

Følelsene har lenge vært sterke på Romerike rundt hvordan Lillestrøm Sportsklubb skal forholde seg til satsing på kvinnesiden.

Nå har vi fasiten: Tanken om å innlemme det som i dag heter «LSK Kvinner», som har vunnet Toppserien syv ganger og sikret seks NM-gull, er parkert av et overveldende flertall på årsmøtet.

Det innebærer at klubben på kort sikt har vraket muligheten til å ha et fullverdig toppidrettstilbud for begge kjønn på egen kjøl.

Det vekker sterke følelser i sprikende retninger. Mens mange LSK-medlemmer forsvarer vedtaket med patos, har TV 2 snakket med LSK Kvinner-spillere som ikke akkurat lot seg imponere over utfallet.

Uansett om man mener at konklusjonen er riktig eller gal, er det én konsekvens som bør trekkes av veivalget. Det bør ikke lenger være en klubb som heter «LSK Kvinner» i den øverste divisjonen.

Lillestrøm Sportsklubb mener det er for dyrt å fusjonere, gitt de konsekvensene det hadde fått for øvrig drift. Da blir det merkelig å skulle låne ut navnet sitt, men uten å ta det økonomiske krafttaket en satsing krever. Hvis det ikke engang foreligger en langtidsplan om fusjon, fordi Lillestrøm Sportsklubb skal satse på et annet lag, er jo mye av grunnlaget for navnevalget votert vekk.

Egentlig har det lenge vært noe rart over konstruksjonen for kvinnesatsingen, som minner om det umulige konseptet «litt gravid». Nå er laget som spiller i Toppserien i praksis «litt Lillestrøm», mens herrelaget i Eliteserien er Lillestrøm for alle penga.

For de fleste utenfor Romerike er det trolig helt ukjent at klubben som spiller i gult og bærer bokstavene «LSK», formelt er adskilt fra sportsklubben med røtter fra 1917. Muligens har tanken vært å «låne bort sponsorvelvilje» gjennom å bli assosiert med «Fugla», men det kan også ha sett fint ut utad at både menn og kvinner bruker bokstavene L, S og K på toppnivå.

Men selv om skillet neppe er særlig kjent for andre enn de mest innvidde, spiller åpenbart kvinnelagets historie tungt inn i vurderingen i regionen.

Det som i dag heter «LSK Kvinner» har røtter til det som var Setskog/Høland fra 1989, og som senere ble hetende Team Strømmen. Etter en fusjon og en flytting ble navnet endret til «LSK Kvinner» og draktfargen ble den samme som for herrene.

I 12 år har «LSK Kvinner» i alle fall utad vært tett assosiert med Lillestrøm, selv om det er en annen juridisk enhet enn Sportsklubben.

Spørsmålet er da hvilket eierskap, hvilken identitet og hvilken samhørighet som fremstår naturlig.

Basert på årsmøtets svært tydelige tale, er åpenbart ikke de felles båndene sterke nok til at det er vilje til å ta kostnadene ved å innlemme LSK Kvinner. I stedet argumenteres det med at klubben nå ønsker å satse på å videreutvikle sitt eget kvinnelag på seniorsiden.

I møtet med kritikk av vedtaket, er LSK-fansen nøye med å understreke at det er stor aktivitet på jentesiden i aldersbestemte klasser.

Det siste er vel og bra, og her skiller Lillestrøm Sportsklubb seg positivt ut sammenholdt med flere eliteserieklubber.

Samtidig er det en kjensgjerning at LSK sier nei til fusjon med et eksisterende topplag, mens det er valgt sammenslåing i Brann og Rosenborg.

Dette betyr at Lillestrøm i alle fall på kort sikt frasier seg muligheten til eierskap på elitesiden for kvinner. Bare tiden vil vise oss hvordan satsingen blir på laget som spilte i 3. divisjon sist sesong.

Dersom det laget skulle begynne å klatre, vil det se rart ut om det skal finne sted samtidig som det eksisterer et «LSK Kvinner» som Lillestrøm Sportsklubb sier nei til å slippe ordentlig inn i varmen.

Et klubbdemokrati fungerer selvsagt slik at flertallet bestemmer, og medlemmene er i sin fulle rett til å vende tommelen ned for fusjon.

Men i iveren etter å forsvare vedtaket, er det rart at ikke fokuset er større på mulighetene man velger å vrake.

Er du en ambisiøs tenåring på Romerike de nærmeste årene, med en innbitt vilje til å satse på fotball, er forutsetningene veldig forskjellige avhengig av om du er gutt eller jente. Det ene kjønnet har et topplag tilhørende den tradisjonsrike sportsklubben, det andre har det ikke.

Nå er valget tatt for veien videre.

Det blir ikke noe ekteskap.

Da bør neste skritt være å skille seg skikkelig.