Lagkameratene forsvarer Haaland: − Litt latterlig

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagskameratene til Erling Braut Haaland (22) mener superspissen blir ansvarliggjort for altfor mye i spørsmålet rundt Manchester Citys kontroversielle eiere.

Da Erling Braut Haaland steg opp på podiet under pressekonferansen på Ullevaal stadion onsdag formiddag, tok det ikke lang tid før de første spørsmålene rundt sommerens klubbvalg dukket opp:

VG skrev i går om Matthew Hedges (35) som hevder han ble torturert i et fengsel i De forente arabiske emirater i flere måneder. Han beskrev Haaland som en «ambassadør for et totalitært regime» og at han må forstå hvilken påvirkningskraft han har.

Landslagssjef Ståle Solbakken reagerte på saken.

– Hvis du tar VG-artikkelen, så er den for meg veldig søkt. Det er middels journalistikk i mitt vedkommende. Jeg leste den før jeg la meg i går, og jeg synes den er på kanten. Du kan snu det på hodet. Er det virkelig Erling som man skal være skuffet over? Det synes jeg er å ta det for langt, sier landslagssjef Ståle Solbakken på torsdagens pressetreff.

– Tror du en konsekvens av det kan bli at Erling ikke gidder å stille på sånne ting lenger?

– Det håper og tror jeg ikke. Vi har alle genuin interesse av at en av verdens beste og mest profilerte fotballspillere nå er norsk og skal delta på pressekonferanser. Det er jeg også interessert i at skal gå bra. Det vil hele tiden bli satt på prøve, men i en ideell verden vil vi det, sier Solbakken.

Info Dette er Manchester Citys kontroversielle eiere: *Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Syv emirer styrer de syv emiratene. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Homofili er ulovlig og sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet Vis mer

Landslagskameratene fikk med seg seansen som skapte overskrifter i samtlige av landets største aviser. De tar Haaland i forsvar.

– Jeg forstår journalistene. Spørsmålene som kommer er «fair», og Erling svarte godt på det. Erling er en av verdens beste – kanskje den beste – spilleren i verden for øyeblikket og spiller for en av verdens beste klubber. Men det er ikke klubbvalget som er riktig å rette fokuset mot. Det er mange andre parter som burde sett seg selv i speilet før Erling. Han spiller fotball og gjør det svært bra, sier landslagskompis Morten Thorsby til VG.

Midtstopper Andreas Hanche-Olsen mener Haaland, som enkeltmenneske, blir pålagt altfor mye ansvar i saken.

– Man legger altfor mye ansvar på Erling. Det er litt latterlig at han skal få så mye tyn for det, mener Gent-spilleren.

Spisskollega Jørgen Strand Larsen sier landslaget «har lagt den død» og vil ikke si for mye om hvordan Haaland takler situasjonen. Han mener imidlertid at det er bra at man kan ta opp slike spørsmål i Norge.

– Det er bra at vi har fokus på det, så må man ikke blande ting for mye inn. Det skal være åpenhet rundt det, det skal være mulig å blande, men ikke la det gå for langt, mener Celta Vigo-spissen.

– Han er den beste og da blir det mye trøkk. Da gjelder det å stenge det ute og være rolig i de settingene. Hadde du spurt meg, så vet ikke jeg altfor mye om de tingene her. Først og fremst er han en fotballspiller, sier Leo Skiri Østigård.

Thorsby er kjent for sitt sterke engasjement for klimasaken. Union Berlin-spilleren bruker posisjonen sin som fotballspiller til å rette fokus på utfordringene verdenssamfunnet står overfor og oppfordrer lagkameratene til å gjøre det samme.

– Min fanesak er at vi spillere skal bruke stemmen vår mer, for vi har så stor påvirkningskraft. Det gjelder også Erling, som er en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Jeg kjemper for at vi skal bruke stemmen vår på en god måte, slik at vi kan løse de enorme globale utfordringene vi står overfor, forteller han og fortsetter:

– Jeg skjønner at det er vanskelig for spillere å mene noe. Det er store kompliserte temaer, og det er ikke noe fasitsvar. Jeg og Erling er gode venner, men er uenige om noen ting. Det er det som er så fint med å leve i et demokrati som Norge. Man kan være uenige, men likevel gode venner. Men det klubbvalget er feil å rette kritikk mot.