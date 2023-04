Lise Klaveness.

Lise Klaveness fikk ikke plass i UEFA-styret

Norges fotballpresident Lise Klaveness fikk nest færrest stemmer av de elleve kandidatene under onsdagens UEFA-kongress.

Klaveness var en av elleve kandidater som kjempet om syv åpne plasser i eksekutivkomiteen i UEFA. Men hennes 18 stemmer fra UEFAs 55 medlemsnasjoner holdt ikke til å sikre en plass under onsdagens kongress, som ble arrangert i portugisiske Lisboa. Kun skotske Rod Petrie fikk færre stemmer enn Klaveness, med 15.

– Dette er ikke slutten, dette er starten. Vi kjører på videre med uforminsket styrke mot neste valg. Bølgen av endring og modernisering lar seg ikke stoppe. Jeg responderer ikke på å bli oversett eller møtt med fryktkultur, sier Klaveness i en pressemelding etter nederlaget og fortsetter:

Lise Klaveness med Ada Hegerberg, stjernespiller på det norske landslaget og Lyon.

– Vi responderer på åpne sinn, nysgjerrighet og lidenskap for fotball. Vi har de siste månedene bygget en bred plattform og allianser med nye fotballforbund, supportere og andre innflytelsesrike over hele Europa.

Bergenseren lover å jobbe videre for et «sterkere UEFA og et bedre FIFA FIFADet internasjonale fotballforbundet.».

– Breddefotball vil også stå høyt oppe på vår internasjonale agenda, og vi skal selvsagt fortsatt jobbe for mer likestilling og mer investeringer i kvinnefotballen, sier Klaveness.

Info Lise Klaveness Aktuell: Tapte valget som styremedlem i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) Nåværende rolle: President i Norges Fotballforbund Alder: 41 år Sivilstatus: Gift med Ingrid Fosse Sæthre og mamma for tre gutter Bakgrunn: Tidligere fotballspiller med 73 A-landskamper. Utdannet jurist. Har jobbet som advokat og dommer. Tidligere toppfotballsjef i NFF Vis mer

Disse ble onsdag valgt som styremedlemmer i eksekutivkomiteen i UEFA:

Armand Duka (Albania, 45 stemmer)

Jesper Møller Christensen (Danmark, 42 stemmer)

Petr Fousek (Tsjekkia, 40 stemmer)

Levan Kobiashvili (Georgia, 40 stemmer)

Luis Rubiales (Spania, 40 stemmer)

Philippe Diallo (Frankrike 37 stemmer)

Andrii Pavelko (Ukraina 31 stemmer).

Totalt består eksekutivkomiteen i UEFA av 20 personer. Kun én er kvinne, og hun er kvotert inn. Laura McAllister fra Wales stilte onsdag uten motkandidat til denne rollen. Klaveness ønsket ikke å kjempe mot McAllister om denne plassen.

Klaveness kunne i stedet bli historisk som første kvinne valgt inn i UEFA-styret uten kvoteringsplassen. Hun sukker over kjønnsbalansen blant fotballtoppene.

– Fotball er verdens største idrett for jenter og kvinner, vi lever i en verden med 50 prosent kvinner, og det er selvsagt uakseptabelt at vi går videre nå med samme ubalanse som vi har hatt de siste 100 årene, sier Klaveness.

UEFA-president Aleksander Čeferin ble gjenvalgt for perioden frem til 2027 til applaus. Han har sittet siden 2016. Svenske Karl-Erik Nilsson vil sitte som visepresident frem til 2025.

Tirsdag kom en annen nedtur for Norge: Nordens felles søknad om fotball-EM for kvinner i 2025 ble tapt til Sveits.