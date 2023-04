1 / 2 I DUELL: Federico Valverde (t.v.) og Álex Baena i kamp om ballen lørdag kveld. I DUELL: Federico Valverde (t.v.) og Álex Baena i kamp om ballen lørdag kveld. forrige neste fullskjerm I DUELL: Federico Valverde (t.v.) og Álex Baena i kamp om ballen lørdag kveld.

Spanske medier: Real Madrid-stjerne gikk amok på parkeringsplass

Flere medier skriver at Real Madrid-spiller Federico Valverde (24) skal ha slått Villarreals Álex Baena (21) på parkeringsplassen etter lørdagens kamp.

Real Madrid tapte 2–3 hjemme mot Villarreal lørdag kveld, men de fleste overskriftene i mediene dreier seg stort sett om en episode som utspilte seg en stund etter kampslutt.

Blant andre Marca, AS, Mundo Deportivo, The Athletic og ESPN skriver nemlig at Real Madrid-profil Federico Valverde skal ha ventet på Villarreal-spiller Álex Baena på parkeringsplassen på Santiago Bernabéu for å konfrontere motstanderen.

I Copa del Rey-møte mellom klubbene 19. januar skal Baena ha snakket stygt om Valverdes familie og hans ufødte sønn, og ifølge spanske medier skal nye ukvemsord fra Baena ha fyrt opp Valverde.

IKKE FORNØYD: Real Madrid-spiller Federico Valverde.

Konfrontasjonen på parkeringsplassen skal ha eskalert, og endt med at Valverde angivelig slo til Baena.

Marca skriver at Baena vurderer å anmelde Valverde, og den spanske sportsavisen har fått konfrontasjonen bekreftet av Valverdes støtteapparat.

– I Copa del Rey-kampen sparket Baena til Fede FedeForkortelse for Federico. og sa «gråt nå som din sønn ikke kommer til å bli født». I dag sa han noe lignende til ham, og Fede ble fyrt opp. Så han ventet på ham på parkeringsplassen, og fortale ham «at han ikke skulle tulle med familien hans», sier en i støtteapparatet til Valverde til Marca.

Samme avis skriver at Valverdes kone, Mina Bonino, var nær å miste ekteparets ufødte barn tidligere i år. Graviditeten gikk til fint til slutt, og Baena var natt til søndag ute på Twitter og benektet anklagene:

– Veldig fornøyd med lagets imponerende seier på et sted som Santiago Bernabéu, men samtidig veldig lei meg for det som skjedde etter kampen. Jeg er overrasket over det som blir sagt om meg. Det er fullstendig falsk at jeg sa det, skriver Baena.

Etter lørdagens tap har tabelltoer Real Madrid 12 poeng opp til serieleder Barcelona, før sistnevnte avslutter den 28. serierunden hjemme mot Girona mandag kveld.

Villarreal ligger på sin side på femteplass, fire poeng bak Real Sociedad på fjerdeplassen som gir Champions League.

Bedre går det for Real Madrid i Copa del Rey, der de ble finaleklare etter 4–0-seier borte mot Barcelona onsdag: