Franske medier: Christophe Galtier ferdig i PSG

Christophe Galtier (56) er ferdig som hovedtrener i Paris Saint-Germain, melder flere franske medier.

NTB

Både storavisen Le Parisien og radiokanalen RMC hevder tirsdag å ha kilder på at Galtier har fått sparken. Sportsavisen L'Équipe meldte for flere dager siden at Galtier er ferdig etter sesongen.

Galtier tok over som PSG-trener etter Mauricio Pochettino for ett år siden. Han ledet klubben til seriegull i det som etter alle solemerker ble hans eneste sesong i hovedstaden.

I mesterligaen ble det exit i åttedelsfinalen mot Bayern München.

Franskmannen har tidligere være hovedtrener i Saint-Étienne, Lille og Nice.

Også stjernespillerne Lionel Messi og Sergio Ramos er ferdige i Paris Saint-Germain foran neste sesong.