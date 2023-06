Kommentar

Solbakkens hodepine

TANKEFULL: Landslagssjef Ståle Solbakken på podiet på Ullevaal Stadion tirsdag.

ULLEVAAL STADION (VG) Et ineffektivt norsk herrelandslag, også med Erling Braut Haaland på plass - det er landslagssjef Ståle Solbakkens mareritt før det som fort kan bli et skjebnemøte med Skottland om en EM-plass.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tirsdag satt en skadet Ståle Solbakken, etter en sykkel-ulykke, på podiet på Ullevaal stadion og fortalte om tankene sine rundt uttaket av spillere til møtene med Skottland (17. juni) og Kypros (20. juni) - det første oppgjøret her kan fort definere hele kvalifiseringen for Solbakken og Norge.

Han kan bare håpe på at Erling Braut Haaland holder seg skadefri, også etter sin siste klubbkamp denne sesongen. Og Solbakken kan også bare håpe at det er noe igjen på tanken til Haaland etter 58 mål på 58 tøffe kamper på klubb- og landslag det siste året.

Det er det ikke gitt at det er. En utladning kommer på et gitt tidspunkt. Klarer Braut Haaland å mobilisere i én uke til? Det vil trolig være helt avgjørende, for et norsk landslag som ligger bakpå i EM-kvaliken etter kampene i mars.

Gode i store deler av spillet, med tabber i begge ender av banen: Sånn har det siste året sett ut for Norges landslagssjef. Og det er dette som er bekymringsfullt for Solbakken: Norge trenger aaaaaltfor mange målsjanser for å score, også med Braut Haaland i troppen.

Det siste året, de åtte siste landskampene, fire av dem med Braut Haaland på laget, har Norge scoret åtte mål på 52 målsjanser, noe som vil si at et Solbakken-landslag i øyeblikket trenger 6,5 sjanser for å score.

Det er altfor mye. Solbakken sa det selv på pressekonferansen: «Sånn kan vi ikke fortsette.»

Ikke minst fordi motstanderen er effektiv, og skjenkes fra tid til annen sjanser fra Norges forsvar: 12 mål på 35 sjanser har motstanderne på Norge det siste året, det vil si at de kun trenger 2,9 sjanser for å score.

Da er det ikke rart at resultatene det siste året har gitt tre tap, tre uavgjorte og bare to seirer, mens Solbakkens Norge på sine 16 foregående kamper vant 10 og tapte kun tre.

Norge har gått fra en seiersprosent på 63 til 25 på et år. Det er alarmerende, og det nytter ikke å legge alt ansvar på Erling Braut Haaland for at Norge skal bli mer effektive.

Hvis vi deler det opp, fire kamper med Braut Haaland mot de fire uten Braut Haaland, så ser vi en viss forskjell, men ikke så voldsom: Med Braut Haaland på banen trenger Norge fire sjanser for å score - uten ham øker tallet til 5,8.

Med normal uttelling, som motstanderen, i de to kvalik-kampene i mars (Spania og Georgia borte) ville Norge stått med to eller tre poeng. Nå står Solbakken der med ett poeng, mens Skottland har fått en veldig god start med seier mot Spania og Kypros, og skottene kommer til Ullevaal vel vitende om at et uavgjort resultat borte mot Norge vil kunne være gull verd.

For Solbakken og Norge er det omvendt - jeg tror Norge må vinne mot Skottland for at denne kvalifiseringen skal leve helt inn. Norges fordel er at Solbakken har igjen fire av seks kamper på Ullevaal og at to av de vanskeligste bortekampene er unnagjort.

Men uansett - hjemme eller borte, Braut Haaland eller ikke Braut Haaland: Effektiviteten må opp.

Nå.

Ståle Solbakken tok ut fire potensielle debutanter i troppen, mange til Solbakken å være. Branns Mathias Dyngeland er med som 3. keeper, mens lagkamerat Bård Finne ble belønnet med landslagsplass for den gode sesongen sin, Kristoffer Velde er med for å utfordre på kant, men den som kanskje har størst sjanse til å spille er Bodø/Glimts Brice Wembangomo.

For Solbakken har skadeproblemer på backene.

Og Champions League-finalen lørdag, den tipper jeg Solbakken ser med hjertet i halsen. En Braut Haaland-skade nå er det siste han trenger.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.