GAMMEL OG GOD: Luka Modric leverte stort i sin landskamp nummer 165.

Fantastisk Modric: Kroatia til Nations League-finalen etter drama

(Nederland-Kroatia 2–4 e.e.o.) Hjemmebane hjalp ikke Nederland. Kroatia er klare for Nations League-finalen. En storspillende Luka Modric avgjorde i Rotterdam.

Kroatia fortsetter suksessen etter at Qatar-VM endte med 3. plass. Marokko ble slått bronsefinalen.

Med evigunge Luka Modric (37) på midtbanen var kroatene svært nær å sikre seg finalebilletten i Nations League allerede i ordinær tid. Veteranen leverte en stor kamp i sin landskamp nummer 165 for Kroatia.

Donyell Malen ga Nederland ledelsen før pause, men Kroatia snudde kampen med en straffescoring av Andrej Kramaric og et mål av Mario Pasalic i løpet av 17 minutter i 2. omgang.

Nederland presset hardt på i Rotterdam. Fem minutter og 20 sekunder på overtid var kaoset totalt i Kroatia-forsvaret. Noa Lang klemte inn utligningen på halv volley. Kantspilleren fra Ronny Deilas Club Brugge reddet ekstraomganger.

KROATISK JUBEL: Bruno Petkovic.

Manchester City-back Nathan Aké var på plass i Nederland-forsvaret sammen med blant andre Virgil van Dijk. Det er bare to døgn siden Ake feiret Champions League-triumfen med Erling Braut Haaland og resten av treble-vinnerne i Manchester. Nordmannen er toppscorer i Nations League sammen med serbiske Aleksandar Mitrovic.

Nederland havnet raskt i mer trøbbel.

Modric satte opp Bruno Petkovic i glimrende posisjon åtte minutter ut i ekstraomgangene. Dinamo Zagreb-spissen smalt ballen inn bak Nederland-keeper Justin Bijlow i korthjørnet.

KOM TIL KORT: Virgil van Dijk og Frenkie de Jong kom til kort mot Bruno Petkovic.

Hjemmelaget var rystet. Kroatia kjørte kampen.

Men Noa Lang fikk en gigantsjanse til å utligne i andre ekstraomgang. Men så knallet Kroatia ballen i tverrliggeren før Petkovic ble felt av Manchester United-backen Tyrell Malacia, som hadde kommet inn for Ake.

En iskald Luka Modric satte straffen presist i høyre hjørne. Real Madrid-stjernen gikk av til applaus.

Italia og Spania gjør opp den siste finaleplassen i Enschede torsdag. Nations League-finalen spilles i Rotterdam søndag.

For to år siden vant Frankrike Nations League etter finaleseier over Spania.