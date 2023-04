LANG FREMTID I GODSET: Gustav Valsvik, her etter 2–2-scoringen sin borte mot Lillestrøm forrige onsdag.

Godset-kapteinen forlenger kontrakten

Gustav Valsvik har skrevet under på en ny kontrakt med Strømsgodset som strekker seg ut 2026-sesongen.

Det bekrefter Strømsgodset på sine hjemmesider tirsdag kveld. Godset-kapteinen hadde opprinnelig en kontrakt som gitt ut etter årets sesong.

– Det er kjempedeilig. Fantastisk å få det i boks, og den samme følelsen jeg hadde da jeg signerte min første kontrakt her. Kjempestolt over at jeg skal representere Godset i mange nye år, sier Valsvik.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 9 – 0 9 9 2 Brann 3 2 0 1 6 – 3 3 6 2 HamKam 3 2 0 1 6 – 3 3 6 4 Lillestrøm 3 2 0 1 6 – 6 0 6 5 Odd 3 1 2 0 2 – 0 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk