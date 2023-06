HVA SYNES HAALAND? Erling Braut Haaland har aldri uttalt seg om statuen av seg selv.

Omdiskutert utgave av Haaland hjelper barn i Tanzania: − Den er kul

NÆRBØ (VG) Jærbuen Kirsten Risa punget på impuls ut 250.000 kroner for det tre meter høye og 700 kg tunge kunstverket av Erling Braut Haaland.

Kortversjonen Kirsten Risa kjøpte en omdiskutert, gigantisk tre-skulptur av fotballstjernen Erling Braut Haaland på auksjon for 250 000 kroner, og pengene går til et sykehus i Tanzania

Skulpturen, som tidligere har blitt stjålet og stått i en rundkjøring i Bryne, er nå plassert i hovedkvarteret til entreprenørselskapet Risa AS i Nærbø

Risa vurderer å leie ut skulpturen for å samle inn mer penger til sykehuset i Tanzania, men påpeker at det krever kranbil for å flytte den 700 kg tunge og over tre meter høye statuen. Vis mer

Det er uvisst hva Haaland mener om den gigantiske utgaven av seg selv. Men far Alfie Haaland skal ikke være helt fornøyd med fremstillingen.

Hovedpersonen – som forbereder seg til EM-kvalik mot Skottland i lørdag i Oslo – har aldri uttalt seg om den omdiskuterte statuen. Skulpturen i tre ble til ved hjelp av blant annet motorsagen til kunstneren Kjetil Barane.

– Jeg er kjempefornøyd, sier «crossoverartist» Barane til VG.

Pengene fra salget går til kuvøser på et sykehus i Tanzania. Initiativtager Arvid Mæland mener salget av Haaland-statuen «redder utrolig mange liv». Han har vært i kontakt med pappa Haaland.

– Alfie var ikke videre imponert av utseendet, men har ikke sagt noe mer. Jeg regner med at han synes at saken pengene går til oppveier «lack of beauty», skriver Mæland i melding til VG.

NY EIER: Kirsten Risa i Risa AS sikret seg Haaland-statuen på auksjon. Den står nå utstilt sammen med en av firmaets gamle kraner.

Kunstverket av Erling Braut Haaland i landslagsdrakten, står nå plassert i hovedkvarteret til en av landets største entreprenører. Risa AS – med 600 ansatte – holder til i Hå. Det er nabokommunen til Time, der Haaland vokste opp i kommunesenteret Bryne.

– Vi er egentlig litt glade for at den har flyttet dit, sier ordfører i Time, Andreas Vollsund, med et smil. Han var Erling Braut Haalands lærer på barneskolen.

– Ha, ha, ha. Men her passer den. Jeg synes den er kul, sier Kirsten Risa. Den har sprekker etter å ha stått ute i vær og vind på Bryne.

Det har vært en del drama rundt skulpturen.

Statuten har vært plassert i en av Brynes mange rundkjøringer. Den ble senere stjålet fra et tak i byen på Jæren.

Risa kjøpte den etter budkamp på auksjon i januar.

I tillegg til statuen gikk en gnuskalle, oksesæd og en traktor under hammeren, skriver bygg.no.

Det måtte kranbil til for å frakte trestatuen en mil fra Bryne til Nærbø. Den er enda mer voldsom enn originalen som har herjet i Premier og Champions League. Kjempen står nå utstilt i firmaets resepsjon.

– Folk spør om de kan komme innom. Det kommer gjerne barn for å se den, opplyser hun. Risa har også hatt besøk av engelske City-supportere.

«Overgangssummen» til nabokommunen var altså 250.000 kroner. Pengene går til et sykehus i Tanzania. Kirsten Risa viser VG et mobilbilde av en baby.

– Pengene har gått direkte til en kuvøse og et blodtestingsapparat, sier hun.

Nå vil Kirsten gjerne skaffe mer penger til sykehuset i Afrika. Ideen er å gjøre treversjonen av Erling Braut Haaland til «leiesoldat» på Jæren.

– Jeg tenker kanskje at damene i regionen som er i business kan leie statuen av oss. Slik at det kommer inn flere penger til prosjektet i Tanzania. Men det krever kranbil å flytte den, ler hun.

Haaland-feberen har denne våren selvsagt vært like stor på Nærbø som på Bryne.

– Han er helt rå. Vi er kry. Stolte. At det går an for en fra «litla» Bryne, sier rogalendingen og bruker ordene «veldig gildt» om Haaland.