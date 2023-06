Edin Dzeko er klar for den tyrkiske klubben Fenerbahce.

Dzeko forlater Inter – klar for Fenerbahce

Spissveteranen Edin Dzeko (37) forlater den italienske toppklubben Inter til fordel for tyrkiske Fenerbahce.

NTB

Det bekrefter den tyrkiske klubben på Twitter.

Kontrakten til 37-åringen utløper ved sesongslutt 30. juni. Fenerbahce skal derfor ikke betale noe overgangssum for å sikre seg spissens tjenester. Han skal ha skrevet under på en toårskontrakt.

– Farvel Inter, det har vært to fantastiske år. Takk for alt, det har vært en vidunderlig reise, skriver spilleren på Instagram.

Dzeko noterte seg for 31 mål på 101 kamper etter overgangen fra Roma i 2021. Han var med å lede laget til titler i både den italienske cupen og supercupen.

Dzekos siste kamp for Milano-klubben ble tapet i mesterligafinalen mot Manchester City tidligere denne måneden. Finalen tapte Dzeko for klubben han spilte for mellom 2011 og 2016.

Spissen har tidligere også vært innom tyske Wolfsburg. Han har scoret over 300 mål i klubbkarrieren. For landslaget er han toppscorer med 64 mål på 129 kamper.