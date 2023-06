DRAR NORDOVER: Sandro Tonali skal være nære å bytte ut Millano med Newcastle.

The Athletic: AC-Milan stjerne nærmer seg Newcastle

Newcastle forbereder seg til neste sesong med Champions League-spill. Den første storsigneringen ser ut til å nærme seg.

For nettstedet skriver at AC Milan og Newcastle nærmer seg en enighet om en overgang for midtbanespilleren Sandro Tonali.

Overgangssummen de skal nærme seg enighet om skal være rundt 70 millioner euro, tilsvarende snaue 820 millioner norske kroner i dagens kronekurs.

Tonali startet karrieren sin i Brescia, og dro til AC Milan i 2020.

23-åringen er kaptein for Italia i U 21-EM som begynte onsdag. De møter Norge i gruppespillet onsdag neste uke, og kampen kan du se åpent på VG+.