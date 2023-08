LEGGER OPP: Gianluigi Buffon i Coppa Italia-finalen for Juventus mot Atalanta i 2021.

Medier: Keeperlegende Buffon legger opp

Etter 28 år i toppfotballen, skal Gianluigi Buffon (45) være klar for å legge keeperhanskene på hylla.

Det skriver flere medier tirsdag. Fabrizio Romano skriver at avgjørelsen vil offentliggjøres i løpet av de neste dagene.

Ifølge den italienske storavisen Gazzetta er avgjørelsen tatt, til tross for flere lukrative tilbud fra blant annet Saudi-Arabia.

Den meritterte keeperen kan se tilbake på 1151 kamper i toppfotballen – 176 av disse for det italienske landslaget.

I tillegg kan han se tilbake på ti Serie A-titler og en Ligue 1-tittel fra hans historiske karriere. Han har også stått mellom stengene i tre Champions League-finaler.

Buffon startet karrieren sin i italienske Parma, før han i 2001 gikk til Juventus. Klubben skulle bli hans hjem i 17 år.

Overgangen på i overkant av 52 millioner euro gjorde han til verdens dyreste keeper gjennom tidene.

Han står i dag som den tredje dyreste keeper-overgangen noen sinne. Kun Liverpool og Chelsea har betalt mer. I 2018/19-sesongen hentet førstnevnte Alisson Becker for 62,5 millioner euro fra Roma, imens London-klubben hentet Kepa Arrizabalaga for 80 millioner euro fra Athletic Club.

LANG KARRIERE: Gianluigi Buffon i aksjon mot Porto i Champions League-kampen i 2001.

Etter 509 kamper for Juventus, ble han i 2018 bekreftet klar for franske Paris Saint-Germain. Han returnerte til Juventus etter bare en sesong i PSG, og ble i ytterligere to sesonger før karrieren ble fullbyrdet da han returnerte til sin første klubb Parma.

Han skrev under på en kontrakt ut 2024 med klubben, men etter flere skader og ingen suksess med å rykke opp, skal ikke Buffon lenger ønske å fullføre kontraktstiden.

Han ble i 2006 verdensmester sammen med det italienske landslaget etter VM-triumfen mot Frankrike.

I kampen gjorde han det som han selv beskrev som sin karrieres viktigste redning, etter å ha stoppet et skudd fra Zinedine Zidane i tilleggsminuttene.