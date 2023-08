Mason Greenwood ferdig i Manchester United

Manchester United og Mason Greenwood (21) er blitt enige om skille lag. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Saken oppdateres.

«Basert på bevisene som vi har tilgjengelig, har vi konkludert med at materialet publisert på internett ikke gir et fullstendig bilde og at Mason ikke begikk de bruddene som han opprinnelig ble siktet for. Samtidig erkjenner Mason i dag at han har gjort sine feil som han tar ansvar for», skriver klubben i en pressemelding.

Partene er nå blitt enige om å skilles.

«Alle involverte, deriblant Mason, ser utfordringene ved at han skal fortsette sin karriere i Manchester United. Derfor er det felles enighet om at det er mest passende at han gjør det et annet sted enn Old Trafford. Vi skal nå jobbe sammen med Mason for å oppnå det», heter det i uttalelsen.

Det var i januar 2022 at Mason Greenwoods kjæreste Harriet Robson publiserte en rekke videoer og lydopptak i sosiale medier som skulle bevise at Greenwood hadde utsatt henne for vold.

Innleggene ble raskt fjernet.

Manchester United ventet ikke lenge før de kom med følgende uttalelse, 30. januar 2022:

«Vi er klar over bilder og påstander som sirkulerer på sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag», skrev klubben før de samme dag suspenderte Greenwood fra klubben:

«Mason Greenwood vil ikke returnere til trening eller spille kamper inntil videre».

Manchester-politiet skrev at de hadde arrestert en mann i 20-årene.

Personen var mistenkt for voldtekt og overfall, etter å ha sett bilder og videoer i sosiale medier.

Dagen etter – 1. februar – skrev britiske medier at Greenwood var mistenkt for seksuelle overgrep og drapstrusler, før han så ble løslatt mot kausjon.

Åtte måneder frem i tid ble det kjent at Greenwood måtte i retten, siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold.

«Påtalemyndigheten har i dag godkjent Greater Manchester-politiet i å sikte Mason Greenwood, 21, for forsøk på voldtekt, kontrollerende og utagerende oppførsel og fysisk vold, skrev aktor i påtalemyndigheten i nordvest, Janet Potter, i en uttalelse.

I februar i år ble anklagene mot United-spilleren droppet.

«Med tanke på den betydelige mediedekningen av denne saken, er det bare rettferdig at vi deler nyheten om at den 21 år gamle mannen, som ble arrestert og siktet i forbindelse med en etterforskning åpnet i januar 2022, ikke lenger straffeforfølges for dette», sa Michaela Kerr i Greater Manchester Police.

