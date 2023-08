NORSK SCORING: Kristoffer Zachariassen scoret mot Shamrock Rovers torsdag kveld. Her etter en gruppespillkamp i Europa League forrige sesong.

Zachariassen scoret i Europa-kvalifiseringen

(Shamrock Rovers – Ferencváros 0–2, 0–6 sammenlagt) Kristoffer Zachariassen (29) scoret kampens første mål da hans Ferencváros senket Shamrock Rovers i Conference League-kvalifiseringen.

Sotra-mannen satte inn målet fra rundt syv meter da det var spilt en halvtime mot det irske laget. Samy Mmaee la på til 2–0 på overtid, og sørget for 6–0 sammenlagt til det ungarske laget.

Nå venter Hamrun Spartans fra Malta i 3. runde. Deretter venter en eventuell playoff for å bli klar for gruppespillet i Conference League. Ferencváros røk 0–3 sammenlagt for færøyske KÍ Klaksvik i første runde av Champions League-kvalifiseringen.

Hugo Vetlesen ble byttet ut på overtid da hans Club Brugge tapte 0–1 for AGF. Det belgiske laget hadde 3–0 å gå på fra den første kampen, så avansementet var aldri i fare. Antonio Nusa kom inn etter pause for Brugge. Magnus Knudsen spilte 81 minutter for AGF.

Mathias Kjøløs Twente tok seg videre i kvalifiseringen etter en dramatisk kamp i Stockholm mot Hammarby. Etter ordinær tid sto det 1–1 sammenlagt, og i ekstraomgangene ble Younes Taha matchvinner. August Mikkelsen kom inn det siste kvarteret for Hammarby.

Djurgården spilte 1–1 mot Luzern, og Oliver Berg og Gustav Wikheim måtte se at Europa-mulighetene er borte etter å ha tapt 2–3 sammenlagt.