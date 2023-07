REAGERER: Leif Gunnar Smerud innkalte til pressekonferanse dagen etter tapet mot Sveits i U21-EM. Kristoffer Klaesson (til venstre) og Mads Hedenstad Christiansen.

Hedenstad Christiansen fyrer løs mot Smerud: − Driter seg ut gang på gang

Mads Hedenstad Christiansen (22) er svært skuffet over behandlingen han mener han fikk av landslagstrener Leif Gunnar Smerud underveis i U21-EM. Nå antyder keeperen at han aldri vil spille for Smerud igjen.

LSK-keeper Hedenstad Christiansen ble kritisert av flere for sine involveringer på begge baklengsmålene i åpningskampen mot Sveits (tap 1–2), og rett etter kampen sa hovedtrener Leif Gunnar Smerud til pressen at nå ble det et avtalt keeperskifte.

Like etterpå sa Hedenstad Christiansen at han ikke visste noe om et planlagt keeperbytte. Da ble det full forvirring.

– Du kan jo si at treneren var en stor skyld i keeperbråket, sier Hedenstad Christiansen til Romerikes Blad, og sikter til at han mener Smerud uttalte ting de ikke var blitt enige om å fortelle utad.

– Han kom bort og beklaget seg i ettertid, men det er veldig dumt av han å lage sånne situasjoner. Han sier han prøver å beskytte spillerne sine, men så driter han seg ut gang på gang. Det har man hørt fra flere generasjoner med U21-spillere også, fyrer Hedenstad Christiansen løs.

Underveis i mesterskapet svarte Hedenstad Christiansen følgende på kritikken han fikk etter Sveits-kampen.

Smerud er nå ferdig som U21-landslagstrener, noe som var avklart før mesterskapet. Hedenstad Christiansen antyder til Romerikes Blad at han aldri skal spille for Smerud igjen, hverken på klubb- eller landslag.

VG har vært i kontakt med keeperen, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

Smerud til sier Romerikes Blad at han ønsket å skåne Hedenstad Christiansen:

– Og i lys av det, er det snodig at han ikke greier å legge dette bak seg og gå videre. Å vise til forhold som har skjedd under min U21-tid, hvor jeg har vært forhindret fra å kunne dele min side av saken, virker lite gjennomtenkt. Håndtering av skuffelser er ikke enkelt, og kritikken fra media gjør det ikke enklere, sier Smerud om LSK-keeperens reaksjon.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Leif Gunnar Smerud.

Norge ble slått ut etter gruppespillet i EM.