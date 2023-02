Milliardmannen ble United-helt – sendte Barcelona ut av Europa League

(Manchester United - Barcelona 2–1) Et gigantoppgjør som inneholdt det meste fikk en perfekt slutt for Manchester United. Milliardkjøpet Antony (22) sørget for at det eksploderte på Old Trafford.

Etter å ha vært ute med skade kom Manchester Uniteds Antony tilbake med et brak mot Barcelona og ble matchvinner.

Brasilianeren ble kastet innpå fra innbytterbenken i den andre omgangen og sendte Barcelona ut av Europa League.

Etter drøyt 70 minutter sendte 22-åringen hjemmefansen til himmels da han banket inn 2–1-målet til United på Old Trafford.

– Dette er en kveld som kommer til å bli husket på Old Trafford. Dette er en av de helt spesielle kveldene, utbrøt Viaplay-kommentator Kasper Wikestad ved kampslutt.

Antony blir stående som helten, men det er Erik ten Hag får mye av æren for torsdagens seier. Spesielt for byttene.

19 av lagets mål har blitt scoret av innbyttere i alle turneringer denne sesongen, det er flere enn noen andre klubber i Europas fem største ligaer.

De røde djevlene er også det eneste laget i topp fem-ligaene som kan vinne kavdruppelen. Premier League, Europa League, FA-cupen og ligacupen (Carabao Cup).

Det ble dramatisk i slutten av kampen mellom PSV og Sevilla. Se video under.

Manchester United fikk med seg et meget godt utgangspunkt fra Spanias østkyst da de spilte 2–2 mot Barcelona i det første oppgjøret.

Og etter bare tre minutter fikk et United-lag i toppform en kjempemulighet til å også få en drømmeåpning på Old Trafford. Bruno Fernandes ble spilt fri alene mot mål av Casemiro og kun en veldig god Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet hindret hjemmelaget i å ta ledelsen.

Et kvarter senere blåste dommer Clement Turpin på straffemerket - til heftige protester fra United-spillerne. Barca-backen Alejandro Balde ble revet ned i Uniteds 16-meter av mannen som nesten satte 1–0 til hjemmelaget.

Den satte Robert Lewandowski, men på ingen måte trygt. David De Gea fikk hele hånden på ballen, men akkurat ikke nok til å slå unna. Med god hjelp fra stangen tok gjestene ledelsen 1-0.

Om det i det hele tatt skulle vært blåst straffe hersker det stor uenighet om. På Twitter florer det av United-supportere som mener straffen er billig, samtidig som noen mener Bruno gir dommeren en god mulighet til å ta fløyta til munnen.

– Det ser ut som straffe. Det er så dumt å rive ned en mann innenfor boksen i en situasjon der Alejandro Balde er på vei vekk fra mål, sa tidligere Manchester United-keeper, Peter Schmeichel på BBC Radio 5 Live.

UENIG: Avgjørelsen til dommer Clement Turpin om å blåse straffe ble møtt av heftige protester fra Manchester United-spillerne.

Straffe eller ei - Barcelona gikk inn til pause med en 1–0-ledelse.

En ledelse som raskt tok slutt idet den andre omgangen ble blåst i gang og United fikk en pangstart.

Bruno Fernandes fant brasilianske Fred som hadde funnet veien inn i Barcelona-boksen. Med en perfekt førsteberøring la Fred ballen til rette og banket til på det andre. 1–1 på Old Trafford.

Etter utligningsmålet til United fikk de fremmøtte på tribuneplass virkelig verdi for pengene, og fikk servert en fartsfylt omgang med gode muligheter begge veier, høy temperatur og mål.

60 minutter var spilt da Frenkie De Jong ble felt av Aaron Wan-Bissaka, og nesten før nederlenderen landet i gresset hamret Bruno Fernandes ballen i magen på Barcelonas midtbanemann. Da ble det hett.

Begge lags spillere samlet seg rundt portugiseren og barket sammen. Det hele resulterte i gult kort til hovedpersonen selv, men også til Barcas Sergi Roberto.

Så satte innbytter Antony fyr på Old Trafford. Barcelona-forsvaret blokkerte først ett, så to skudd fra Alejandro Garnacho og Fred. Men alle gode ting er tre.

Antony klinte på forsøk nummer tre i det lengste hjørnet og forbi Ter Stegen til 2–1.

