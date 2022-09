Guardiolas Champions League-møte med Haaland: − Han scoret tre eller fire ...

Pep Guardiola har for første gang med seg Erling Braut Haaland (22) i Champions League. Han fikk med seg nordmannens aller første opptreden i Europas gjeveste selskap.

Da Manchester City-sjefen under pressekonferansen foran tirsdagens åpningskamp mot Sevilla ble spurt om første gang han så Haaland i en Champions League-match, var det nemlig tydelig at han hadde fått med seg kampen for Red Bull Salzburg mot Genk i september 2019:

– Jeg husker jeg så en kamp i garderoben. Han scoret tre eller fire . . ., svarte Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Den eneste gangen Haaland har scoret tre eller fire mål i Champions League, er hattricket mot Genk. Samtlige scoringer kom før pause. Det østerrikske laget vant 6–2.

Haaland har hele 23 mål i Champions League, men «bare» én gang har han scoret hattrick.

HATTRICK: Erling Braut Haaland scoret tre mål i 1. omgang av sin første Champions League-kamp. Det var mot Genk i september 2019.

– Vi vet hvilken spiller han er, ikke bare i Champions League, men hvordan han spiller. Han forbedrer seg mye, han prøver å passe inn i laget, sier Pep Guardiola.

– Vi vet at han kan score, men han ønsker å forbedre seg også i spillet. Han er så ung og ønsker å forbedre seg. Det er en vanskelig turnering, og du trenger denne typen spillere. Du kan gi ballen til ham og han scorer fra ingenting. Forhåpentligvis fortsetter han med det, sier Manchester City-sjefen.

Da Guardiola ble spurt om Haaland kan slå Messis og Ronaldos rekorder i Europa, valgte han å svare slik:

– Alle spillerne prøver å gjøre oss bedre, ellers gir det ingen mening. Det hjelper oss å vinne titler. Hvis vi legger alt på Erlings skuldre, vinner vi ikke Champions League, sier spanjolen.

Erling Braut Haaland og Joao Cancelo på trening før tirsdagens kamp mot Sevilla.

– Vi prøver å skape sjanser for at han skal score mål. Vi overbeviste ham om å komme hit, vi følte at vi ikke hadde så mange spisser.

– Jeg forstår at alle snakker om Erling, men jeg har tre-fire-fem nye spillere, og det er viktig at de klarer å tilpasse seg. Vi vinner ikke bare på grunn av Erling og taper ikke bare på grunn av Erling. Men han har spesielle kvaliteter og kan kanskje løse noen problemer, sier Pep Guardiola.

Under sin pressekonferanse uttalte Sevilla-trener Julien Lopetegui:

– Vi møter et lag på et veldig høyt nivå, blant de beste i verden, og i enda større grad med Haaland, som gjør laget mer komplett.