I 2021 feiret Newcastle United supportere salget av fotballklubben utenfor St James' Park stadium

«Ingen» i den fotballgale byen lyttet til appellen hennes

NEWCASTLE (VG) «Dere lojale fans har stor betydning. Jeg ber dere alle stå sammen for å beskytte deres elskede klubb og by».

Det er tre og et halvt år siden Hatice Cengiz publiserte et åpent brev i sosiale medier med en oppfordring til Newcastle-fansen.

Hun hadde opplevd det verste i livet:

Hennes forlovede Jamal Khashoggi, journalist og regimekritiker, ble brutalt drept i Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia i 2018, omtalt som «en bevisst, planlagt henrettelse».

I ettertid kom det frem grusomme detaljer.

Kronprins Mohammed bin Salman tok senere ansvaret for drapet, men benekter å ha beordret det.

Hatice Cengiz la ut dette bildet av seg selv og forloveden Jamal Khashoggi i desember, der hun skrev «savner deg».

Samme bin Salman, leder for saudiarabernes statlige investeringsfond (PIF), som ville overta fotballklubben nord i England.

Det åpne brevet fikk bred omtale, blant annet i The Guardian. Ordlyden var så kraftfull som den kunne være.

– Denne avtalen fremstår som at noen skal kjøpe noe. Men det er et større bilde, skrev Cengiz og fortsatte:

– Saudi-Arabia viser verden den siden som handler om reformer. Men det har en annen side hvor realiteten er alt annet enn det som vises utad. Det er derfor vi ønsket at avtalen stoppes, skrev Cengiz.

KRONPRINS: Mohammed bin Salman

Newcastle-supporterne er fortsatt i bakrus da VG strener inn på «The Strawberry». Det er tirsdag og fire dager til storoppgjøret med Manchester City lørdag klokken 21.00.

Likevel kommer flere inn i svarte og hvite drakter for å slukke tørsten.

5-1-seieren mot Aston Villa i ligaåpningen ble behørig feiret. Det fikk eieren av skjenkestedet nesten vegg i vegg med ærverdige St. James’ Park og omsetningen hans merke.

Sarah, livslang Newcastle-supporter siden hun ble født en dag i 1980, sitter ved siden av vennen Martyn på stampuben.

SKÅLER FOR EN NY TID: Martyn og Newcastle-supporter Sarah, her inne på supporterpuben «The Strawberry» tidligere denne uken.

De ønsker ikke etternavnet på trykk, men forteller til VG at hun nærmest må klype seg i armen over det som skjer i klubben i hennes hjerte.

Telefonen hennes ble pepret med jubelmeldinger, mens flere fans tok til gatene og festet til klokken fire om natten, erindrer Martyn.

De snakker om oktoberdagen i 2021 da saudiaraberne overtok eierskapet i klubben fra utskjelte Mike Ashley. Da så det slik ut i byens gater:

Cengiz budskap var forgjeves og til ingen nytte. Det nådde aldri frem i en fotballby sulteforet på stabilitet og suksess.

Khashoggis forlovede kalte det en skam for Newcastle og engelsk fotball.

– De burde ikke la dem vaske blod fra hendene med denne businessen. Ved å gi grønt lys til de som er tilknyttet kriminalitet, vil dette ødelegge flere mennesker, verdier og menneskerettigheter. Det bør de tenke på. De burde stå med meg og Jamal, sa Cengiz.

Info Saudi-Arabia og sportsvasking Begrepet «sportsvasking» blir brukt for å beskrive Saudi-Arabias forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra menneskerettighetsbrudd ved hjelp av idrett. VG har skrevet en lengre sak om Saudi-Arabias plan om å ta over idrettsverdenen Det er det saudiarabiske investeringsfondet PIF som har overtatt aksjemajoriteten i fotballklubben Newcastle. Investeringsfondet kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman. Newcastle-supporterne har vært positive, men omverdenen har vært svært kritiske. Ifølge Amnesty står Mohammed bin Salman bak en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse i landet enn noen gang før. Menneskerettighetsorganisasjonen skriver også at det er livsfarlig å kritisere regimet. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden.

Kronprinsen står også bak en krigføring i Jemen som er en katastrofe for sivilbefolkningen, skriver Amnesty. Vis mer

SUPPORTERPUBEN: «The Strawberry» ligger bare rett over gaten for Newcastles hjemmebane St. James’ Park.

Sarah medgir at hun tenkte at det hele var litt merkelig.

– Men du må gi folk en sjanse. Fordi de har en annen kultur og kommer fra den delen av verden, så forventer folk at de er ondskapsfulle, sier hun.

– Det var en bekymring, men tvilen er borte. Men jeg forstår hva du spør om, jeg tenkte «hvem i helvete kjøper klubben vår».

1 / 2 LIDENSKAP: Newcastle-supportere støtter laget underveis i kamp mot Arsenal sist sesong. EN NY TID: For Newcastle-supportere, her før ligaåpningen mot Aston Villa sist helg. forrige neste fullskjerm LIDENSKAP: Newcastle-supportere støtter laget underveis i kamp mot Arsenal sist sesong.

Ciaran Kelly mener man må se på hva som skjedde de 15 foregående årene for å forstå reaksjonen til det store flertallet av Newcastle-supporterne.

Han er journalist i Chronicle Live, har byens fotballklubb som ansvarsområde, og avisen har skrevet kritiske saker om saudiarabernes eierskap.

Kelly gjør VG oppmerksom på en undersøkelse gjort av supporterklubben for noen år tilbake.

Den illustrerer hvorfor Sarah snakker om en «forferdelig tid» da Mike Ashley eide klubben.

UPOPULÆR EIER: Mike Ashley (venstre), her avbildet på Newcastle-kamp i 2015.

I undersøkelsen var angivelig 96,7 prosent positive til de nye eierne fra Midtøsten.

– Det er bare tre og et halvt år siden klubben måtte gi bort 10.000 billetter for en halvsesong fordi så mange fans bestemte seg for å gi opp. De hadde mistet håpet under det forrige regimet. Det burde aldri skje i en klubb som Newcastle, sier journalisten.

Info Derfor gjorde eks-eier Ashley supporterne forbannet Mike Ashleys tid som Newcastle-eier var svært kontroversiell. For det første slet klubben periodevis stort sportslig, men det handlet også om ting utenfor fotballbanen. Leder av Newcastles supporterklubb i Norge, Anders Mork Limmesand, og tidligere storscorer Alan Shearer har tidligere svart på hvorfor han ellers var mislikt: Oppstyret rundt Kevin Keegan, en person som var svært godt likt i byen. – Det sørget for at Ashley fikk mange fans mot seg. Ble hentet tilbake til klubben av Ashley i januar 2008. Noen måneder senere forsvant han, og vant en rettssak mot klubben for ugyldig oppsigelse/kontraktsbrudd, sa Limmesand. Ansatte sin egen kompis to ganger. Ifølge Shearer ansatte Ashley kameraten Joe Kinnear to ganger, selv om det allerede første gangen ikke var populært i Newcastle-garderoben. – Joe Kinnear som manager? Man kunne høre en knappenål falle i rommet. En i støtteapparatet brøt stillheten: «Er det en jævla vits?» skrev tidligere Newcastle-keeper Shay Given i selvbiografien sin, ifølge The Mirror. Mangel på sportslig investering. – Spesielt etter den gode 2011/12-sesongen (femteplass i ligaen). Deltok i Europa League med en veldig tynn spillerstall, beskrev Limmesand. Behandlingen av Jonás Gutiérrez. – Han ble fryst ut av klubben da han fikk kreftdiagnose, og måtte betale for behandlingen selv. Så scoret han et mål som reddet klubben fra nedrykk, for så å få beskjed om at han ikke fikk fornyet kontrakten på telefonen like etter, svarte lederen av den norske supportergruppen. Selge navnerettighetene til stadionanlegget. Stadion het en periode «SportsDirect@ St. James’ Park», og et helvete brøt løs, ifølge Limmesand. Sports Direct var Ashleys eget firma, en av Englands største sportsbutikkjeder. Gi slipp på Benitez sommeren 2019. Ifølge Limmesand rant det over da Rafa Benitez ikke fortsatte. – Den rutinerte manageren var for mange en stabilisator for all elendigheten Ashley har påført klubben og fansen. Han har fått det ypperste ut av en begrenset tropp. Han var veldig involvert i lokalsamfunnet, og brakte klubben tilbake til folket. Vis mer

Det var nemlig en gang Newcastle var en toppklubb.

I en tiårsperiode mellom 1993 og 2003 var de tidvis Manchester Uniteds største utfordrer om ligagullet.

Storscorerne Alan Shearer og Les Ferdinand var byens helter.

KLUBBLEGENDER FRA EN STORHETSTID: Les Ferdinand og Alan Shearer, her under en showkamp på St. James’ Park tilbake i 2013.

I 2007 kjøpte Mike Ashley klubben. Perioden ble etterfulgt av to nedrykk til Championship og ellers en posisjon i ingenmannsland i Premier League. I tillegg var fansen rasende over Ashleys handlinger på andre områder.

Kelly sier det har vært fans som har protestert mot de nye eierne.

– Som «NUFC Fans against sportswashing group». Men det overveldende flertallet har vært for eierskiftet, sier Kelly.

VG har forsøkt å få tak i denne supportergrupperingen – uten hell.

Men i fjor ble to av dem seg intervjuet av Chronicle Live.

John Hird og Daniel Willis jublet også over Ashleys avgang:

– Men til tross for hans manglende moral og etiske kvaliteter, så er Saudi-staten en helt annen liga. Det føles som mange fans er klar over det. Men ignorerer det fordi de tror det ikke er så ille som det blir fremstilt eller tror regimet er i ferd med å moderniseres, sa Willis.

Menneskerettighetsorganisasjoner har rettet kritikk mot Premier League for å tillate oppkjøpet i det hele tatt.

Premier League hevder på sin side at de fikk «juridisk bindende forsikringer» om at klubbens eiere og staten Saudi-Arabia var separert.

Derfor var det flere som reagerte da Newcastle denne uken annonserte at Saudi-Arabias landslag skal spille to treningskamper på nettopp St. James’ Park.

Hird og Willis kaller for eksempel Amanda Staveley, ny klubbdirektør, og hennes engasjement for damefotballen og LHBTQ+ LHBTQ+En samlebetegnelse for ulike identitetskategorier: Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer.-rettigheter for rent hykleri.

– Til å begynne med var den første beskjeden fra klubben at den ikke er eid av Saudi-Arabia, den er eid av PIF og at det ikke er det samme. Noen måneder senere, var draktene i Saudi Arabias farger. Det viste at klubben ikke var oppmerksomme nok, eller at eierne ikke bryr seg om kritikken. Det er bekymringsfullt. Et veldig tydelig tegn på det som skjer.

I SAUDI-FARGER: Den svenske Newcastle-stjernen Alexander Isak på reklameplakatene iført bortedraktene inne i klubbforretningen på St. James’ Park.

Hird sa:

– Vi tror majoriteten ikke er komfortable med å ha dem som eiere. Jeg er overbevist om det. Jo mer informasjon vi får ut, jo mer tror jeg vi kan overbevise dem om et behov for et alternativ.

Det gjelder enn så lenge ikke for Sarah. Til høsten skal Champions League-hymnen runge på stadion.

Før det skal Newcastle til Manchester og forsøke å beholde ligaledelsen i Premier League. Hun føler klubben er inne i en stor tid og det å rusle rundt i byen er endelig en god følelse.

– Tidligere fikk supporterne fikk kaldsvette av en tur til Etihad. Nå reiser de til de regjerende mesterne og tror alt er mulig. Mentaliteten i klubben, eksternt og internt, har forandret seg fullstendig, sier Ciaran Kelly.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post