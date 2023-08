MANGE TRIKS I ERMET: I podkasten «Impaulsive» gir Erling Braut Haaland et innblikk i livet som toppidrettsutøver.

Haaland røper egne triks i podkast: − Søvn er det viktigste i verden

Erling Braut Haaland (23) har vært gjest i podkasten «Impaulsive». Der forteller han om hvordan han optimaliserer hverdagen som toppidrettsutøver.

– Jeg mener søvn er det viktigste i verden, sier Haaland i «Impaulsive».

Det er podkasten til internettkjendis og YouTube-stjerne Logan Paul. Olajide Olatunji, bedre kjent som KSI, er også med som gjest. Til sammen har de 40 millioner følgere på Instagram. Haaland inngikk nylig et samarbeid med duoen i forbindelse med den omstridte energidrikken Prime PrimePrime fikk stor oppmerksomhet da den tidligere i 2023 ble tilgjengelig på det norske markedet. Flasken med 200 mg koffein og store mengder A-vitamin ble etter hvert ulovlig i Norge på grunn av innholdet. Etter hvert kom den tilbake i hyllene, men da med et annet innhold som er godkjent i det norske markedet. Samtidig sank prisen fra 150–300 kroner til om lag 35 kroner..

YOUTUBE-STJERNER: Logan Paul og KSI ga ut energi- og sportsdrikken Prime i 2022. Forrige uke inngikk Erling Braut Haaland et samarbeid med dem.

Podkasten ble sluppet samme kveld som Haaland ble kåret til årets spiller av Den engelske spillerforeningen for 2022/23-sesongen, der nordmannen var med å vinne en historisk trippel for Manchester City.

Til Youtube-stjernene forteller Haaland om sitt liv som toppidrettsutøver og hvilke «hemmeligheter» han har for å optimalisere hverdagen sin.

– Jeg er interessert i bevegelse og biomekanikk. Å bruke kroppen til å fungere på best mulig måte. Jeg liker det, sier Haaland.

Han forteller videre at han bruker blålysbriller regelmessig og stenger ute alle signaler fra soverommet sitt.

– Når tar du på brillene? spør Logan Paul.

– Normalt sett tre timer før sengetid.

Men det er ikke bare god søvn som er en fast rutine. Utenom trening prøver Haaland å benytte seg av sauna, steamrom og isbading daglig.

Ifølge britiske tabloider har han blant annet investert i et kryoterapikammer til over en halv million kroner.

– Isbad tror jeg er bra. Det kommer med mange fordeler, men noen negative ting også. I dag er det så mange ting som skjer, så mye stress og alt. Isbad er en stressende greie. Hvis du har mye stress i livet, og så skal du skal gjøre noe som er mer stressende ... Det kommer an på. Jeg synes det funker bra for å restituere, men ja, det er veldig individuelt.

– Jeg tror det er en bra mental trening. Når du står opp om morgenen, går inn med hele kroppen din og tar fem min i isbad. Jeg tror det er bra for å bli sterkere mentalt. Det er vanskelig å si én ting, noen ting fungerer bedre for noen enn andre. Det er vanskelig å snakke for alle.

PODKAST-GJEST: Her sitter Erling Braut Haaland sammen med KSI.

Der noen spillere liker å analysere kampene sine, gjør Haaland ikke det. Han prøver å glemme kampene så fort som mulig og «lever i øyeblikket».

– Så klart, scorer jeg fem mål vil jeg tenke på det dagen etter. Jeg prøver ikke å fokusere på fortiden, men å angripe fremtiden med all energi og fokus for å bli en bedre versjon av meg selv, sier Haaland.

– Hvor kommer det fra, det er inspirerende!

– Der jeg kommer fra, er vi veldig ydmyke. I Norge er det litt sånn «ikke tro du er noe»-mentalitet. Jeg liker å gå litt forbi det, jeg bryr meg ikke så mye. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Det er lidenskapen for fotballen som har skapt den tankegangen. Du får en sjanse, om tolv år kan det være ferdig, påpeker Haaland.

