BYTTER BEITE: Mads Sande blir Brann-spiller fra nyttår.

Sande blir Brann-spiller neste sesong

Bergenseren Mads Sande (25) bytter vestlandsklubb og går fra Haugesund til Brann før neste sesong.

Avtalen gjelder først fra 1. januar 2024.

Det bekrefter Brann selv på sin hjemmeside.

– Det føles helt nydelig å ha signert for Brann, og det blir godt å komme hjem. Da jeg var liten var guttedrømmen å spille for Brann, og jeg har spilt for Brann i noen turneringer da jeg var 13-14 år gammel. Siden har jeg alltid hatt et kortsiktig fokus på å utvikle meg mest mulig der jeg har spilt, men da jeg skjønte at det var mulig å få til en overgang til Brann trigget det meg til å komme hjem, sier Sande til Branns hjemmeside.

25-åringen spilte for både Fyllingsdalen, Fana og Nest-Sotra før han gikk til Haugesund i 2020.

– Jeg har kontrakt med Haugesund ut året, og nå er fokuset å levere for dem resten av sesongen, sier han.

Sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen, er godt fornøyd med overgangen og poengterer at det er en spiller klubben har fulgt over tid.

– Han har gjennom flere sesonger vist at han har et godt Eliteserie-nivå inne, og han vil passe godt inn i måten vi ønsker å spille på. At han er en lokal gutt er også positivt, sier Jacobsen.