VAR-REAKSJONER: Søndagens eliteseriekamp mellom Odd og Vålerenga i Skien ble i stor grad preget av VAR.

NTF krever VAR-endringer: − Fungerer ikke som det skal

Norsk Toppfotball er klar i sin tale på at VAR i Norge må endres. Nå krever interesseorganisasjonen for klubbene et møte med Norges Fotballforbund (NFF).

Reaksjonene mot VAR har vært mange etter innføringen i Norge før denne sesongen, og i helgen ble debatten igjen opphetet med supporter-oppgjør og omdiskuterte situasjoner.

Etter at VAR brukte over syv minutter på å godkjenne et Odd-mål mot Vålerenga søndag, tok også VIF-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim til orde og erkjente at det var feil å innføre VAR.

– Vi er nødt til å gjøre noe med dagens VAR-situasjon, sier styreleder i Norsk Toppfotball (NTF), Cato Haug i en pressemelding.

NTF ber nå Norges Fotballforbund (NFF) om et møte om de gjentatte utfordringene med VAR.

– Det er ingen tvil om at VAR ikke fungerer slik det skal i dag. Det blir vi nødt til å gjøre noe med. Når avgjørelser tar for lang tid og stykker opp spillet, og det er begrenset tilgjengelige kameravinkler for VAR-teamet, virker VAR mot sin hensikt og ødelegger kampopplevelsen for publikum. Vi har derfor tatt initiativ til et møte med NFF, der vi ser på umiddelbare tiltak for å heve gjennomføringen av VAR, sier Haug.

NTF vil i møte med NFF være representert ved administrerende direktør i NTF, Leif Øverland og NTFs styremedlemmer Eirik Bjørnø (Viking) og Inge Henning Andersen (Bodø/Glimt).

Norsk Toppfotball vil likevel ikke avvikle VAR.

– VAR har kommet for å bli. Vi må huske at intensjonene med VAR er gode. VAR skal bidra til økt sportslig rettferdighet, og det er viktig at vi henger med i utviklingen og teknologiløpet som foregår i internasjonal fotball, sier Haug.