1 / 6 «BYEN È BERGEN OG LAGET È BRANN»: Cupfinale-heltene ankom Bergen rett før midnatt, her syngende ned en trapp. GULLGUTT: Bård Finne scoret i finalen og smilte fra øre til øre etter å ha ankommet Vestlandet. «VELKOMMEN HEM»: Kaptein Sivert Heltne Nilsen får en klem like etter ankomst. «VELKOMMEN HEM»: Trener Eirik Horneland på plass i Bergen. «VELKOMMEN HEM»: David Møller Wolfe (t.v) og Thore Pedersen etter å ha landet. KLUBBLEGENDE: Assistenttrener Erik Huseklepp kunne også glise etter sitt første cupgull som trener. forrige neste fullskjerm «BYEN È BERGEN OG LAGET È BRANN»: Cupfinale-heltene ankom Bergen rett før midnatt, her syngende ned en trapp.

Fra «perfekt katastrofestorm» til gullfest: Branns helter har landet i Bergen

BERGEN (VG) Med gullskjerf rundt halsen og pokalen i bagasjen var det en hes og småsliten gjeng med cuphelter som landet på Flesland rett før midnatt.

– Flyturen var episk. Det var mye sang og mye moro. Alle timene etter cupgullet har vært sinnssyke. Det har vært vilt helt fra vi løftet pokalen på Ullevaal og frem til nå, sier en hes Fredrik Pallesen Knudsen til VG etter å ha landet i vestlandshovedstaden.

– Jeg tror alle er hese i stemmen nå. Det var enorm stemning på flyet med høyttaleren på hele veien. Nå blir det en liten tur innom byen, så får vi ta det derfra, sier Ole Didrik Blomberg til VG.

– Det er alltid godt å komme til Bergen. Vi er jo slitne alle mann, men nå må vi bite tennene sammen og komme oss ut på byen.

Både i Bergen og Oslo domineres bybildet av rødkledde supportere lørdag kveld:

– Den har vært enorm den reisen vi har hatt med laget og sammen med supporterne. Det er utrolig deilig å gi dem dette tilbake etter alt dritten vi tok dem gjennom i nedrykkssesongen, sier Brann-spiller David Møller Wolfe til VG etter finalen.

– Å gi dem dette tilbake føles som en beklagelse og et «tusen takk for støtten».

For da Brann slo Lillestrøm 2–0 og sikret cupgull lørdag kveld, var det umulig ikke å trekke linjene til alt klubben har vært gjennom de to siste sesongene.

Branns supportere på Ullevaal stadion oppsummerte det selv i en gigantisk banner: Fra nachspiel, nedrykk og skandale – til et Norge i kne og cupfinale.

KORT OPPSUMMERT: Dette banneret ble vist frem av Brann-supporterne før cupfinalen startet.

I nedrykkssesongen 2021, og etter en rekke svake resultater, ble det avdekket at tolv Brann-spillere hadde arrangert et nachspiel inne på Brann Stadion. Én person ble anmeldt for seksuelt overgrep. Saken ble etter hvert henlagt på bevisets stilling.

Men skandalen var komplett. Ni spillere sto frem og fortalte at de hadde vært på nachspielet, og spillerne sendte også ut en felles beklagelse overfor fansen. Det ble også tatt narkotikaprøver av spillerne – alle negative – på grunn av mye rykter i etterkant.

I den populære svenske fotballpodcasten «When We Were Kings» blir Branns nedrykkssesong beskrevet som den mest mislykkede noensinne.

«En så perfekt katastrofestorm som den som drar inn over Bergen i 2021, det finner vi faktisk ikke i fotballhistorien. Det mest mislykkede fotballåret utspilte seg ikke i Buenos Aires, Bogota eller Banjol. Nei, det utspilte seg på våre breddegrader, i Bergen i 2021», sier fotballkommentator Erik Niva i episoden som kom ut tidligere denne uken.

GULL: Kaptein Sivert Heltne Nilsen med beviset på Branns gjenreiselse: Cupfinalepokalen.

Wolfe legger ikke skjul på at han og andre i spillergruppen har skyldt Brann-fansen en skikkelig opptur etter alle nedturene. Han var selv en av spillerne som deltok på nachspielet.

– Ja, på en måte. Jeg har hele tiden følt det kom til å komme. Om det kom i dag, eller i desember, det kunne jeg ikke vite. Men det er utrolig deilig å gi dem dette nå. Det er ingen andre i Norge som er i nærheten av dem, sier han om fansen.

RØRT AV FANSEN: David Møller Wolfe takker Brann-supporterne for at de har fortsatt å støtte laget i både tykt og tynt.

At store deler av Brann-fansen har tilgitt og tatt spillergruppen inn i varmen igjen, var godt synlig på Ullevaal. Flere tusen rødkledde hadde møtt opp for å heie laget frem.

– Vi har gjenreist oss, fastslår trener Eirik Horneland.

Under hans ledelse tok Brann poengrekord i Obosligaen og rykket rett opp igjen til eliteserien før denne sesongen. I årets sesong har laget imponert med en rekke gode resultater i serien, hvor de foreløpig er nummer tre. Fortsatt med mye av den samme spillergruppen som rykket ned i 2021. Horneland ville ikke bytte dem ut.

– Det har krevd mye av oss å komme hit. Men det er utrolig kjekt å gjøre det sammen med bra folk, sier treneren.

Han var selv helt fersk Brann-trener da alt sto på som verst i 2021, og fikk plutselig ansvaret for å få laget ut av sin største krise.

– Vi har klart å skape et engasjement og en lidenskap i byen igjen. Vi har skapt selvtillit. Så må vi dyrke det videre og sørge for at vi har et godt fokus på det neste hele veien fremover også, sier Horneland.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post