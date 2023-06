SKAL TIL ROMANIA: Leeds-spiller Leo Hjelde, Bodø/Glimt-juvel Hugo Vetlesen og Brøndy-back Sebastian Sebulonsen skal alle til U21-EM for Norge.

U21-landslaget med omfattende EM-plan: «Viktig» besøk hos Bayern München

ULLEVAAL STADION (VG) Norge tar inn på strøkne hoteller og dobler antall medlemmer i støtteapparatet med blant annet sikkerhetssjef og kokk foran U21-EM denne måneden.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud har ledet U21-mannskapet til Norges første europamesterskap på 10 år. VGTV og NRK sender mesterskapet som starter med Norge-Sveits torsdag 22. juni.

Mandag fikk 23 spillere æren av å bli tatt ut i troppen som skal jakte medalje i Romania og Georgia.

Før den tid har landslagsledelsen tatt flere grep for å styrke muligheten for suksess i kamp mot nasjoner som Frankrike og Italia.

Støtteapparatet er utvidet fra åtte til 16 personer

Utvidelsen inkluderer flere fysikalske behandlere, egen sikkerhetssjef, A-landslagets kokk og ny kommunikasjonssjef

SIKKERHETSSJEF: John Torger Kolstad er til daglig etterforskningsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt. Denne måneden får han ansvaret for Norges U21-landslag.

Laget reiser til Østerrike 12. juni på treningsleir

I de østerrikske alper bor Norge på spa- og aktivitetsresortet «Hotel Gut Brandlhof» som tidligere er brukt av Liverpool til forberedelser

Bak denne inngangen skal de norske U21-gutta bo på Hotel Gut Brandlhof i Østerrike i opptakten til EM i Romania og Georgia.

Under oppholdet på østerriksk jord har Norge generalprøve mot U23-landslaget til Kuwait i Salzburg-området

Deretter drar Smeruds mannskap til Tyskland, hvor Erik Botheim og lagkameratene har fått grønt lys til å trene på anlegget til storklubben Bayern München

FÅR TILGANG: Det er ikke mange som slipper inn på Säbener Straße, treningsanlegget til Bayern München, men det får Norges U21-landslag etter blant annet å ha fått hjelp av kvinnelagets norske trener, Alexander Straus.

19. juni flyr Norge til Romania

I Cluj innlosjeres laget på et 5-stjernershotell i gåavstand til stadion Cluj Arena hvor de skal spille mot Sveits, Frankrike og Italia i gruppe D

Norges bunnsolide høyre back Sebastian Sebulonsen (23) ser frem til avreise.

– Det venter et godt opplegg fra 12. juni. Av det vi har fått sett av fasiliteter, ser det veldig bra ut. Bayern München er jo en stor klubb, så jeg regner med at alt er helt «top notch», sier Sebulonsen på telefon fra Danmark hvor rogalendingen spiller for Brøndby.

– EM blir en kul opplevelse. Jeg gleder meg veldig til å treffe resten av gjengen, forteller 23-åringen.

TIL EM: U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud gleder seg til mesteskapet som han i fjor sommer kunne juble for at laget kvalifiserte seg til.

Mesterskapet blir landslagssjef Smeruds siste som trener for U21-landslaget, etter at han i mars varslet at han ønsket nye utfordringer som trener. Han er naturligvis fornøyd med planen som er lagt.

– Vi har fått et veldig bra opplegg. Treningsbanen i Romania er sånn at vi ikke er så interessert i år reise dit for tidlig. Vi ønsker heller å trene under topp fasiliteter, sier Smerud til VG.

– Hvilken betydning har treningen hos Bayern München?

– Det blir en viktig økt. Da begynner vi å nærme oss EM. På det tidspunktet vi har gjort oss erfaringer fra å ha vært samlet med spillerne, vi har spilt en kamp i Østerrike og fått samlet trådene litt. Når vi er hos Bayern München, nærmer det seg at vi bestemmer oss for hvordan vi kjører på mot Sveits.

– Vi har nådd en milepæl med uttaket av troppen, og jeg er veldig fornøyd med der vi er nå.

Info Norges U21-tropp til EM Keepere: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm Kristoffer Klaesson – Leeds Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink Forsvarsspillere: Sebastian Sebulonsen – Brøndby Henrik Heggheim – Vålerenga Jesper Daland – Cercle Brugge David Møller Wolfe – Brann Leo Fuhr Hjelde – Rotherham Colin Rösler – Mjällby Warren Kamanzi – Toulouse Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk – Molde Johan Hove – Groningen Christos Zafeiris – Slavia Praha Markus Solbakken – Viking Hugo Vetlesen – Bodø/Glimt Tobias Christensen – Fehérvár Håkon Evjen – Brøndby Angripere: Erik Botheim – Salernitana Antonio Nusa – Club Brugge Jørgen Strand Larsen – Celta Vigo Osame Sahraoui – Heerenveen Oscar Bobb – Manchester City Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo Reserver: Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam Seedy Jatta – Vålerenga Vis mer