ROSENBORG-SUPPORTER: Petter Northug inviterte pressen i Oslo onsdag for å fortelle at Janteloppet blir en del av Ski Classics kommende sesong.

Northug hardt ut mot «Mini»: − Supporterne må få ha sin tydelige mening

OSLO SENTRUM (VG) Petter Northug er en av Rosenborgs mest profilerte supportere. Han er totalt uenig med «Mini» Jakobsen, og mener supporterne må få si det de vil om klubben - og at de må bli lyttet til.

Kortversjonen Petter Northug, en av Rosenborgs mest profilerte supportere, er uenig med Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen om at supporterne ikke har rett til å si det de mener om klubben høyt.

Northug mener supportere bør lyttes til, og ønsker Kåre Ingebrigtsen tilbake som Rosenborg-trener.

Rosenborgs supportere "Kjernen" krever at trener Kjetil Rekdal må gå, noe som Northug tror kan skje snart.

Ifølge Northug mistet Rosenborg litt av sin sjel i Trønderlag etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken klubben, og situasjonen har gått nedover siden. Vis mer

Samme dag som Petter Northug lanserer at hans skirenn Janteloppet blir en del av Ski Classics, er det styremøte i Rosenborg. Northug ønsker seg Kåre Ingebrigtsen tilbake som Rosenborg-trener.

Rosenborgs supportere «Kjernen» mener at Kjetil Rekdal må gå. Northug tror også Rekdal kan være ferdig i Trøndelag i løpet av kort tid.

«Mini» Jakobsen sa til TV 2 tirsdag at en supporterklubb ikke skal komme med et slikt krav.

– De kan ikke kreve noe som helst. Hovedoppgaven deres er å støtte klubben. Det ser ut som halve Kjernen ikke har husket på det, sier Mini til TV 2.

PÅ LERKENDAL: Petter Northug på fotballlamp o april 2015.

Det får Petter Northug til å reagere stort.

– Supporterne må få ha klare og tydelige meninger om klubben. De elsker klubben sin. De følger dem i tykt og tynt og har et godt innblikk i det som skjer. Det å plassere supporterne i tredje-fjerde rekke i en sånn sak, det mener jeg er helt feil, sier Northug til VG onsdag formiddag før han understreker sitt syn:

– De skal lyttes til og høres på. Det er min helt klare mening.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Jahn Ivar Jakobsen onsdag, og har presentert uttalelsene til Northug på sms, men har ikke fått svar.

– Har «Mini» misforstått?

– Her har «Mini» kommet til kort, svarer Northug og humrer.

TIDLIGERE ROSENBORG-PROFIL: Jahn Ivar Jakobsen var med på det enorme Rosenborg-eventyret på 1980- og 1990-tallet.

Kjetil Rekdal mener selv at Rosenborg fortsatt må ha som mål å bli nummer to i årets eliteserie. Så langt har klubben to seire på ni kamper.

Northug møtte pressen i en loftsleilighet i et kontorfellesskap. Solen sto høyt over takvinduene. Northug forteller at han er Rosenborg-supporter i tykt og tynt og mener den store feilen klubben gjorde var å sparke Kåre Ingebrigtsen.

– Nedturen har vært ganske brutal etter at Kåre forlot Rosenborg – og det dramaet som var i kulissene der, det gjorde at Rosenborg mistet litt av sjelen sin i Trøndelag, sier Northug.

Han tror Rosenborgs trenerduo kan være ferdig i løpet av uken.

– Jeg tror ikke det skjer noe på styremøte i dag, men det er klart at med en uheldig cupkamp i morgen mot Stjørdals/Blink i Stjørdal og mot HamKam, der Geir (Frigård) ble hentet sammen med Kjetil, da er de ferdige, sier Northug til VG.

ROSENBORG-TRENER: Kjetil Rekdal.

Selv er Northug i godt treningsdriv for å bli klar til en ny sesong med langløp.

Som profilert Rosenborgs-supporter har han litt innside-info.

– Jeg kjente en del spillere som var der under Kåre, og de trivdes vanvittig bra. Den gleden forsvant. Profilerte spillere snudde ryggen til. Så gikk det nedover og nedover, mener Northug.

– Hvem er din drømmetrener for Rosenborg nå?

– Kåre Ingebrigtsen, svarer Northug.

