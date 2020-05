Kommentar

Er det ingen voksne som snakker sammen?

Av Leif Welhaven

Helsedirektør Bjørn Guldvog, kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie får alle spørsmål om barneidretten. Foto: VG/NTB

Abid Raja bruser med fjærene i det ene øyeblikk, mens smitte-ekspertene kommer med noe helt annet i det neste. Håndteringen av barneidrett er blitt en parodisk kommunikasjonsfloke.

Politikere og smittevernseksperter fremstår ikke akkurat som eksperter i lagspill når de skal håndtere hva de minste idrettsutøverne har å forholde seg til. Det vi har sett i løpet av denne onsdagen i mai, er utrolig nok tredje runde på kort tid av uforståelige kommunikasjonsproblemer fra sentrale aktører i beslutningsapparatet.

Klokken 07 i morgen kunne kulturminister Abid Raja stolt presentere en oppmykning av coronareglene for barneidrett med virkning fra 15. juni. Idrettsorganisasjonene fremsto happy, og budskapet som ble solgt inn var at Helsedirektoratet skulle endre veilederen til en mykere variant.

Men bare noen timer etterpå kom altså smittevernekspertene på banen med der som fremstår som en anbefaling om å slippe opp mer enn to uker tidligere enn det statsråden med idrett i porteføljen stolt hadde kunngjort.

Eller hva mener egentlig Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet?

Setningen «Foreslår åpning av all barne- og undgomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper på inntil 20 personer, fra 1. juni», er i utgangspunktet ikke til å misforstå.

Men det var da noe helt annet som ble sagt fra podiet, da det visstnok ikke var blitt tatt noe helsefaglig standpunkt til datoer likevel?

Hallo?

Det må vel være mulig å spørre om hvorfor voksne mennesker ikke har evnet å samsnakke skikkelig om hva barna har å forholde seg til?

Hva skal man med kommunikasjonsavdelinger om de sentrale aktørene ikke evner å kommunisere?

Riktignok ligger ikke Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet under Raja, men det er strengt tatt ikke SÅ mange aktører å holde styr på her, slik at det burde vært mulig å unngå en situasjon som den vi nå står i. Det er bare de innerste sirkler som vet eksakt hva som har skjedd forut for såpass forvirrende informasjon.

Men det er faktisk tredje gang på kort tid at det kladder seg rundt temaet barneidrett.

Først var Abid Raja på podiet og snakket forventningsfullt om muligheten for å kontaktidrett innad i en treningsgruppe, før beskjeden var en helt annen fra helsehold noen få dager senere.

Deretter kom den merkelige historien VG kunne avdekke om FHI-notatet som anbefalte grønt fotballys, mens samme instans angivelig etterpå var enig med Helsedirektoratet om at enmetersregelen var det beste.

Og nå er altså statsrådens kunngjøring av 15. juni blitt til en gigantisk forvirring i løpet av noen timer.

Selvsagt er det stas for barna å få spille igjen, jo før jo heller.

Men vi bør vel kunne forvente ørlite mer profesjonell kommunikasjon mellom de voksne som har ansvaret for håndtering av coronaspørsmålet enn det som er blitt barneidretten til del.

Publisert: 20.05.20 kl. 16:48 Oppdatert: 20.05.20 kl. 17:03

