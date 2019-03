DELER ROM: Mats Møller Dæhli og Martin Ødegaard, her på spillerhotellet Oliva Nova i Spania. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dette er landslagets hotell-hemmeligheter: – Egner seg ikke på tape

OLIVA (VG) Realityserier og TV-spill, rotete romkamerater og slitne småbarnsfedre – hotellrommene til det norske fotballandslaget byr på litt av hvert.

VG har fått tilgang til landslagets romlister under oppholdet i Oliva, sør for Valencia, i forkant av lørdagens landskamp mot Spania i EM-kvalifiseringen.

Der kommer det frem at landslagstroppen er innkvartert i ni dobbeltrom og fem enkeltrom.

Noen av de mer rutinerte spillerne får, etter eget ønske, muligheten til å bo alene. Det gjelder stjernespiss Joshua King (27), kaptein Stefan Johansen (28), keeperveteran Rune Almenning Jarstein (34), annenkeeper Sten Grytebust (29) og trebarnsfar Markus Henriksen (26). Resten bor i par.

– Det har vært helt spesielt å komme på samling de siste gangene. Samholdet i denne gruppen er noe ut av en fantastisk bok. Jeg tror ikke det er så mange landslag som har det vi har. Vi har opplevd mye sammen, sier Håvard Nordtveit til VG om stemningen i den norske leiren.

Han synes riktignok neppe at dette var så veldig hyggelig:

Spillerne ankom litt etter litt på mandag, noen fra Norge og andre fra sine respektive bosteder ute i Europa – eller i Kina for duoen Ola Kamara og Ole Kristian Selnæs.

De sjekket inn på femstjernershotellet Oliva Nova Beach & Golf Resort der de leide en tilhørende fotballbane et kort stykke unna. Alle spillerne tok seg til og fra trening med sykkel, i likhet med assistenttrener Per Joar Hansen, mens Lars Lagerbäck ble kjørt i bil av en sjåfør.

Mellom treningsøktene går det i fellesmåltider og lagmøter om taktikk, video, dødballer og andre ting. Når roen senker seg på kvelden, samles romkameratene i sine rom:

Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhli

Dæhli var Ødegaards romkamerat da han som 15-åring ble tatt ut på A-landslaget for første gang. Siden har de vært svært gode venner, og under denne samlingen ble de gjenforent som romkamerater ettersom Ødegaard-bestevenn Iver Fossum i utgangspunktet ikke var med i troppen.

– Jeg trives veldig godt med Mats. Det er morsomt. Mye humor og godt humør, men også mye dårlig humor, sier Ødegaard til VG.

– Har du noen gode historier?

– Jeg har mange gode historier, men de trenger vi ikke å ta. Det egner seg ikke på tape, ler Ødegaard, som bor med en hobby-rapper:

Ødegaard spøker om Dæhlis rappeferdigheter og de to ler og ser ut til å trives godt sammen mens fotografene avbilder dem ved bassengkanten på spillerhotellet. Men romkameratene har også vært i hardt vær: I mars 2015 tok Magnus Carlsen dem på fersken i å sette opp et sjakkbrett på feil måte under en samling.

Ole Kristian Selnæs og Jonas Svensson

De to trønderne kjenner hverandre svært godt fra tiden som lagkamerater i Rosenborg, og har lang fartstid som romkamerater på landslaget. Men det betyr ikke at de trives med det, skal man tro uttalelsene.

– I fullt alvor så er han en grusom romkamerat, sier Svensson, som ikke får særlig mye kjærlighet fra Selnæs:

– Huff. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Han er først og fremst sykt rotete. Det er som å komme inn i et grisehus. Det er sko, boksere, sokker og bananskall ligger strødd rundt.

Det er ingen tvil om hva fritiden brukes til på trønderrommet.

– Nå har vi jo gått og gledet oss i flere måneder og ventet på en ny sesong av Paradise Hotel. Det er så deilig underholdning. Det er drama, intriger, krangling. Så da prøver vi å få sett en episode hver kveld på rommet. Og så kommer gjerne Sørloth og Rosted snikende inn til oss, sier Svensson.

Alexander Sørloth og Sigurd Rosted

Sørloth har tidligere delt rom med Anders Trondsen og deretter Sander Berge i lengre perioder, men uten de to midtbanespillerne har Sigurd Rosted blitt trønderens nye kompanjong. De to er blitt godt kjent de siste månedene som lagkamerater i belgiske Gent.

– Vi har mange fine samtaler. Akkurat nå er Paradise Hotel-sesongen i gang, så da ser vi selvfølgelig det. Ellers går det i andre TV-serier, forteller Sørloth, som riktignok ikke bare har gode skussmål å komme med om Rosted:

– Han snorket faktisk litt her en natt, men så dyttet jeg litt borti puten og da stoppet han. Så han tar i hvert fall til seg konstruktiv kritikk.

Sørloth har funnet tilbake målformen etter at han ble lagkamerat med Rosted i Belgia:

Tarik og Mohamed Elyounoussi

Fetterne på henholdsvis 31 og 24 år har begge blitt fedre til en datter denne vinteren. «Vi har timet det bra», sier yngstemann, men den ferske pappa-tilværelsen kan også skape noen spesielle situasjoner.

– Jeg ble livredd, ler Tarik og forteller om en nattlig opplevelse med «Moi» i dobbeltsengen på hotellrommet.

Plutselig holdt Moi ham i hånden og koste på armen.

– Jeg går ut at det var fordi vi begge nettopp er blitt fedre og til vanlig har ungen med oss i sengen, sier han.

– Selv om Tarik er mitt søskenbarn er han som en bror for meg. Det er naturlig at vi bor sammen, mener «Moi».

ROMKAMERATER: Mohamed Elyounoussi gir fetteren Tarik nøkkelkortet til hotellrommet deres. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Haitam Aleesami og Omar Elabdellaoui

Backene med marokkansk bakgrunn er barndomsvenner og trives svært godt i rolig samboerskap under landslagssamlingene.

– Omar tar det helt med ro etter treninger. Det er litt det samme som meg som liker bare å slappe av. Det er nesten som ikke å ha noen romkamerat. Man får sove bra, sier Aleesami, som sier at de tilbringer mye tid med å spille kort med blant andre Elyounoussi-fetterne.

Kristoffer Ajer og Per Kristian Bråtveit

Bråtveit er med på A-landslaget for første gang og fikk rom med sin tidligere lagkamerat på U21-landslaget. Ajer beskriver det som «veldig stille, rolig og fint», men han deler ikke den samme lidenskapen for TV-spill som Bråtveit.

– Han tilbringer mye av tiden sin med «Fortnite» på Playstation. Han er desidert best på landslaget, mens jeg ikke har tatt i en Playstation-kontroll siden jeg kom på landslaget, så jeg faller igjennom, sier Ajer.

Sigurd Rosted har tidligere delt rom med Ajer og beskriver ham som «rotete». Til det sier Bråtveit:

– Ja, men da er vel jeg dobbelt så rotete. Så det går helt fint!

Håvard Nordtveit og Iver Fossum

Fossum var i utgangspunktet ikke med i troppen, men kom inn etter Birger Melings forfall. Dermed må han finne seg i at hans vante romkamerat Martin Ødegaard i stedet deler rom med Dæhli. Det klarer han helt fint.

– Jeg vil påstå at det er hakket hyggeligere med Håvard, faktisk. Martin har noen uvaner, jeg har bodd veldig mange samlinger med ham, så det er godt å få litt variasjon, sier Fossum.

Det blir mest «Fortnite» også på dette rommet. Nordtveit, som vanligvis bor med Ørjan Håskjold Nyland, beskrives som en av lagets enere på dette området, men under samlingen i Spania har det vært litt trøbbel for de spilleglade.

– Internettet er ikke så bra her, så det er veldig vanskelig å spille over nett. Så da går det mye i forsøk på å få det til å fungere, i tillegg til å snakke skit med alle andre, sier Nordtveit, som fikk det tøft på trening dagen før Spania-kampen:

Martin Linnes og Even Hovland

– Vi spilte sammen i Molde i noen år og kjenner hverandre på godt og vondt, så vi klarer å ta hensyn når det trengs eller fyre opp når det trengs, sier Martin Linnes.

Han beskriver Hovland som «rastløs» og sier han får mye tid alene på rommet fordi romkameraten flyr rundt og gjør andre ting.

– Han sitter og gamer litt foran en skjerm han har med seg, så vi får tiden til å gå, svarer Hovland.

Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen

Den tidligere USA-proffen Kamara, som nå har flyttet til Kina, har til tider fått bo på alenerom fordi han har slitt med «jet lag» i starten av landslagssamlingene.

Når det ikke er tilfelle, bor han med spissmakker Maars Johnsen.

– Det er litt spennende å bo med Ola nå som han har flyttet til Kina, jeg vil høre om hvordan det er å spille der, og om det kan være et bra sted å bo, sier norskamerikaneren.

Disse bor alene:

Rune Jarstein har i lang tid bodd alene på hotellrommet. Slik er det også når klubblaget Hertha Berlin er på reise.

– Jeg sover best når jeg sover alene. Det er derfor. Jeg kan ikke huske sist jeg bodde sammen med en lagkamerat. Det må ha vært Espen Ruud. Han er en bra fyr, men jeg foretrekker enerom, sier keeperen.

Her kan du se Jarsteins lagkamerat bli utvist på merkelig vis:

Stefan Johansen sier at han begynner å bli «en av de eldre i gruppen, så da får man det privilegiet». Utenfor alenerommet foretrekker han kortspill fremfor «Fortnite».

Joshua King har tidligere delt rom med blant andre Omar Elabdellaoui, men har nå fått alenerom.

Det samme har annenkeeper Sten Grytebust.

– Jeg har to barn hjemme, så det er greit med litt ro når jeg først kommer meg vekk, forteller han.

Markus Henriksen, som fikk sitt tredje barn i november, sier også at han liker seg godt alene.

– Da slipper jeg å ha noen som ligger ved siden av meg og snorker. Men vi trønderne er sammen helt til vi går til sengs og legger oss, sier 26-åringen.

23.03.19 13:28