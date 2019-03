MARSMANN: Lars Lagerbäck har ingen tro på at Norges elendige statistikk i mars måned skal påvirke møtene med Spania og Sverige de neste dagene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mars-spøkelset som ingen bryr seg om: Uten seier siden 1999

OLIVA (VG) Norge har ikke vunnet en tellende kamp i mars siden forrige årtusen. Men det bekymrer tilsynelatende hverken Lars Lagerbäck eller noen andre i landslaget foran møtene med Spania lørdag og Sverige tirsdag.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på det over hodet, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål. Svensken har vært norsk landslagssjef i to år. 26. mars 2017 debuterte han med 0–2-tap i VM-kvalik for Nord-Irland i Belfast.

Nederlaget føyde seg inn i en trist rekke. Landslaget har nemlig tradisjon for trøbbel i vintermåneden. For fire år siden ble det rundjuling i 5–1-tapet for Kroatia i Zagreb.

Ole Gunnar Solskjær scoret begge målene da et norsk lag fullt av Premier League-spillere slo Hellas i mars 1999. Siden årtusenskiftet er det kun blitt tre av 27 mulige poeng på ni kvalikkamper i mars for Norge.

Uavgjort mot Moldova, Tyrkia og Danmark er hva Norge kan slå i bordet med. Målforskjellen er heller ikke pen: 8–18.

– Dårlige resultater i spesielle perioder har jo dukket opp også med tidligere landslag jeg har trent. Men dette synes jeg vi bare skal legge til side, fremholder 70-årige Lagerbäck med erfaring fra Sverige, Island og Nigeria.

Mars-spøkelset Norske kvalikkamper i mars måned siden årtusenskiftet. 2017: Nord-Irland-Norge 2–0 2015: Kroatia-Norge 5–1 2013: Norge-Albania 0–1 2011: Norge-Danmark 1–1 2007: Tyrkia-Norge 2–2 2007: Norge- Bosnia-H. 1–2 2005: Moldova-Norge 0–0 2001: Hviterussland-Norge 2–1 2001: Norge-Polen 2–3 Vis mer vg-expand-down

Han følges opp av landslagets to eldste spillere.

– Før var det mange spillere fra eliteserien som ikke har vært sesong, men det er ikke veldig mange derfra med nå. Nå har vi spillere som er i sesong. Det er positivt, sier Rune Almenning Jarstein (34).

– Det skal ikke ha noe å si, svarer Tarik Elyounoussi (31).

– Men det stemmer at jeg har vært med på noen dårlige opplevelser i mars. Jeg husker vi tapte 0–1 for Albania på Ullevaal i 2011. Det var ikke bra og ødela jo den EM-kvaliken, sier spissen.

Lars Lagerbäck på treningen i Sør-Spania:

Han spiller for svenske AIK, som faktisk har kommet i gang med sesongen. Tariks klubb har spilt fem cupkamper før AIK sist helg ble slått ut etter ekstraomganger og straffespark mot Eskilstuna.

– Der mener jeg Sverige har gjort noe lurt. Det har vært bra for meg, sier Elyounoussi som fikk kjørt seg som både sideback og indreløper på midtbanen sist helg. Han var sliten da han kom til Spania mandag.

– Men her er det sol og den løser opp i de fleste stivhetene for meg. Jeg er født i Afrika og sikkert avhengig av mye lys. Det hender jeg tar solarium på vinteren, sier spissen.

I stedet for å tenke på den elendige rekken i mars kjørte Lars Lagerbäck laget kraftig på med dødballsituasjoner på gårsdagens stengte trening.

– Jeg tror aldri jeg har vært med på en så lang dødsballtrening. Men dette kan bli viktig lørdag. Se på en spiller som Sergio Ramos. Han scorer jo fort 6–7–8 mål på slik situasjoner i løpet av en sesong, sier Elyounoussi.

Lars Lagerbäck opplevde i fjor oppløftende 4–1 over Australia i mars. Dette var ingen tellende kamp, men Norge fungerte godt etter fire måneders pause.

Til sammenligning har Spania i mars måned siden 2010 spilt seks tellende kamper i mars måned: Fem seire og et «feilskjær» med 1–1 mot Finland i VM-kvalik i 2013.

– Vi møter kanskje det beste hjemmelaget i Europa, mener Lagerbäck.

