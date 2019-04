Ajax-helten etter bragden: – Faktisk begynte jeg å bli litt gal

(Juventus - Ajax 1-2, 2–3 sammenlagt) Kaptein Matthijs de Ligt (19) tok ansvar og kriget Ajax til semifinale da lagkameratene sløste med mulighetene.

Kampfakta: Mesterligaen fotball menn tirsdag, kvartfinaler 2. kamp: Juventus (Italia) – Ajax (Nederland) 1-2 (1-1), sammenlagt 2-3 Mål: 1-0 Cristiano Ronaldo (28), 1-1 Donny van de Beek (34), 1-2 Matthijs de Ligt (67). Barcelona (Spania) – Manchester United (England) 3-0 (2-0), sammenlagt 4-0 Mål: 1-0 Lionel Messi (16), 2-0 Messi (20), 3-0 Philippe Coutinho (61). Vis mer vg-expand-down

– Det var litt vanskelig i starten, men totalt sett spilte vi ekstremt bra. Faktisk begynte jeg å bli litt gal fordi vi ikke brukte sjansene våre bedre, sier de Ligt til Veronica TV.

– Kan dere vinne turneringen?

– Vel, vi er i semifinalen nå og vi har slått ut to av de største favorittene i de to siste rundene. De neste kampene vil bli veldig vanskelige, men det var også disse to. Så hvem vet, svarte de Ligt.

Ajax er det første laget utenfor «topp fem-ligaene» i Europa til å nå en Champions League -semifinale siden PSV i 2005. De møter vinneren av morgendagens kamp mellom Manchester City og Tottenham i det siste hinderet før finalen i Madrid.

– Alle lagene som er igjen vil vinne. Vi får se hvordan det går, sier Frenkie de Jong, som skal til Barcelona etter sesongen, i et intervju vist på Viasat 4.

I andre omgang holdt Ajax til tider lekestue med vertene - seriemester i Italia de siste syv årene. Både Donny van de Beek og Hakim Ziyech fikk store sjanser uten å treffe blink.

Hodestøt

Det gjorde derimot kapteinen på eventyr-laget, Matthijs de Ligt, som er linket til Juventus og flere andre storklubber, i 67. minutt. Den 19 år gamle kjempen knuste Alex Sandro og Daniele Rugani i luften, og sendte Ajax fortjent videre.

– Juventus er et veldig organisert lag med mye kvalitet, men i andre omgang viste vi hva vi er gode for, sier de Jong.

Sommeren 2017 røyk de ut i Europa League-kvalifiseringen mot Rosenborg. Drøyt 20 måneder senere er det et av Europas fire beste lag.

Ronaldo-mål til ingen hjelp

Cristiano Ronaldo, som har vunnet Champions League de siste tre årene med Real Madrid, sendte Juventus foran etter 28 minutter på corner. Men det ble til ingen nytte. Nå er han ute før semifinalen for første gang siden 2010.

Seks minutter etterpå utlignet Ajax, som også viste mot Real Madrid i åttedelsfinalen at de kan slå tilbake:

Hakim Ziyech så ut som han fyrte av et mislykket distanseskudd, men det endte opp som en genial pasning. For plutselig var Donny van de Beek helt alene med keeper og scoret. Dermed var det 1–1 til hvilen.

Ziyech klinket ballen i krysset med ti minutter igjen, men da ble det annullert.

Foruten en god sjanse for Moise Kean hadde Juventus svært lite å komme med fremover. Ajax ble det fjerde laget til å slå Juventus på Allianz Stadium etter Bayern München, Real Madrid og Manchester United.

Publisert: 16.04.19 kl. 22:54 Oppdatert: 16.04.19 kl. 23:41