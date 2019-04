Bale er blitt Real Madrids hodepine

Real Madrid vil, ifølge en rekke medier, prøve å kvitte seg med Gareth Bale (29) – men hvem vil ha waliseren? Og er han villig til å flytte på seg?

Real Madrid har ikke fått noen interesse fra andre klubber på Bale, skriver AS, og mener at briten er blitt hovedstadsklubbens hodepine.

Gareth Bale har kontrakt til 2022, og har ifølge spanske medier sagt at han ønsker å fullføre den.

Samtidig er de fleste i den spanske hovedstaden enige om at hans tid som spiller i Real går mot slutten. Og klubben skulle gjerne finansiere en del av sommerinnkjøpene med salg av Bale. Men interessen er altså dårlig, og det betyr trolig også lavere pris.

En rekke medier spekulerer i om det kan bli en bytteavtale med Manchester United der Paul Pogba går til Real Madrid – med Bale som en del av betalingen. Men United har en utgangspris på bortimot halvannen milliard for Pogba.

Gareth Bale har blitt en syndebukk i Real Madrid denne sesongen, til tross for at han har scoret nest flest mål (14). Flere ganger har han blitt møtt av pipekonsert på Santiago Bernabéu. Han har også en skyhøy lønn. Opplysningene er ulike, men ifølge AS håver han inn 145 mill. kroner netto – noe som betyr at han trolig koster klubben den dobbelte i året.

AS mener å vite at Zinédine Zidane kan komme til å sette Bale ned som venstreback om han fortsetter i klubben. Han spilte i sin tid venstreback for Southampton. Nå kan han komme til å konkurrere med Marcelo om den plassen i Real Madrid.

Bale har vært i Madrid helt siden 2013, men ifølge nettopp Marcelo har han ikke lært seg å snakke spansk.

Den mektige Real Madrid-sjefen Florentino Pérez lovte Zidane en skikkelig opprydning da han hentet ham tilbake til Bernabéu. De tre som det skal være størst ønske om å hente, er Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) og altså Pogba fra Manchester United.

På «ut-listen» står mange navn, men Gareth Bale er det mest kjente av dem. Alternativt kan det også bli aktuelt med et utlån – til «bare» 50 millioner for en sesong.

Real Madrid skal, stadig ifølge AS, drømme om å innkassere godt over en milliard på snart 30 år gamle Bale.

Hva som skjer på keepersiden, blir også heftig kommentert i spanske medier. Ryktene om salg av Thibaut Courtois blir avvist av Radio Estadio, som mener å vite at både han og Keylor Navas blir værende i klubben.

Publisert: 25.04.19 kl. 09:27

