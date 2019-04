Mener Espejord er den viktigste enkeltspilleren for sitt lag i Eliteserien

Mandag gjorde Runar Espejord (23) comeback for Tromsø etter åtte måneder på sidelinjen. Eurosports ekspert mener han blir avgjørende for om «Gutan» beholder plassen i Eliteserien.

Kurven har pekt nedover for Simo Valakaris menn i Eliteserien de siste månedene. På de siste 19 kampene, fra sommeren i fjor til nå i år, har de kun tatt 14 poeng av 57 mulige. Og etter 4–1-tapet mot Vålerenga i 3. runde i år var Eurosports ekspert Joacim Jonsson tydelig på hva som kan være med på å snu situasjonen.

– Fremfor alt må han få Runar Espejord tilbake på banen. Det er den spilleren i Eliteserien med størst påvirkningskraft på sitt eget lag, sa Eurosports ekspert under «Fotballrunden».

Mot Mjøndalen sist gjorde Espejord comeback for Tromsø etter 240 dager ute med skade. Han ble byttet inn etter 83 minutter.

– Det er deilig å være tilbake, men det er litt med bismak nå selvfølgelig. Men fantastisk gøy å kjenne på det å spille kamp igjen, sa han etter at Tromsø hadde spilt uavgjort mot Mjøndalen.

– Kjempetrøbbel uten Espejord

Jonsson utdyper overfor VG hvorfor han mener 23-åringen er så viktig for Tromsø.

– Det er et veldig ballbesittende lag, men uten Espejord mangler de et samlingspunkt, en som kan holde i ballen slik at man kan flytte laget høyere. Og i boksen har de veldig mange små spillere som er enkle å ta. Så han er også en ekstremt viktig boksspiller.

– Hvilke andre spillere i Eliteserien mener du er viktige for sine lag på samme måte, for å sammenligne?

– Zachariassen er det for Sarpsborg, han er hjertet i presspillet. Wolff Eikrem har vist seg som en matchvinner, til tross for den brede stallen, og er ekstra krydder i et sterkt Molde-lag. Daniel Pedersen er også veldig viktig for Lillestrøm, sier Eurosport-eksperten.

Konfrontert med rosen er Espejord selv ydmyk.

– Det blir vel å ta litt i, man skal jo ikke si sånne ting om seg selv. Men jeg skjønner litt hva han mener. Vi har slitt med strukturen i laget. Jeg føler at jeg har noe å bidra med på akkurat den biten, sier spilleren som tidligere i år forlenget kontrakten med Tromsø til ut 2022-sesongen.

Mener Valakari bør være bekymret

– Jeg tror Tromsø får kjempetrøbbel uten Espejord, da er de uten tvil en nedrykkskandidat, sier Jonsson og påpeker at tapet av Gjermund Åsen også selvfølgelig merkes.

Selv sier trener Valakari at Tromsøs start på Eliteserien kunne vært både bedre og verre.

– Du er ikke bekymret?

– Nei, nei, nei. Jeg er så selvsikker og jeg kjenner spillerne mine og de jobber så hardt. Det tar oss dit det tar oss.

Han er glad for at skadeplagede Espejord nærmer seg et fullt comeback.

– Vi har spilt uten han lenge og vi har hatt noen problemer. Særlig når vi er litt under press og trenger det bindeleddet der. Og selvfølgelig er han en spiss som kan score mål, er god til å holde på ballen og god til å presse.

Eurosport-eksperten tror derimot ikke på at Valakari ikke er bekymret.

– Selvsagt bør han være det. Men han kan ikke si annet utad enn at han har kontroll på situasjonen, for da viser han svakhet overfor spillerne. De viker jo nesten ikke en tomme på måten de spiller på. Men pilen har pekt nedover lenge, så det er jo det som er alarmerende, at de ikke har klart å snu det, sier svensken.

PS. Tromsøs Mushaga Bakenga har også vært ute lenge med skade. Denne uken var han gjest i «Fotball Mandag» på Eurosport og fortalte at comebacket nærmer seg. Tromsø møter Brann hjemme på søndag.

Publisert: 28.04.19 kl. 16:05