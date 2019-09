Norge senket Malta med Lagerbäcks utskjelte grep: – Kokte i topplokket

ULLEVAAL (VG) (Norge-Malta 2–0) Norge fikk en enkel dag på jobben mot Malta. Mye takket være Lars Lagerbäcks latterliggjorte angrepsvåpen.

Oppdatert nå nettopp







– Det som er bra, er at vi kontrollerer hele kampen. Vi slipper dem ikke til, så det er det jeg er mest fornøyd med, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter kamp.

– Vi gjorde det vi kom hit for, å ta tre poeng. Vi var gode til å hvile med ball i store deler av andreomgang. De var ikke så truende, legger Håvard Nordtveit til overfor VG.

Norge vant 2-0 over Malta i EM-kvaliken på Ullevaal, og det er åttende gang på rad at Norge slår middelhavsnasjonen siden 1994. Åtte seirer har gitt 21–1 i målforskjell.











KASTER FOR NORGE: Håvard Nordtveit med et langt innkast i oppgjøret mot Malta på Ullevaal.

Så sent som i juni skrev VG at de fleste lange innkastene under Lagerbäck «har vært helt bortkastet». Torsdag ble Malta maltraktert av det norske angrepsvåpenet.

Både 1-0 og 2-0 til etter Håvard Nordtveit-innkast, og ved begge tilfellene var Even Hovland en sentral skikkelse. Først da sogningen nikket fri Sander Berge, mannen som «aldri» scorer, etter en halvtimes spill. Berge kastet seg frem og stupheadet inn kampens første.

– Da kokte det i topplokket litt. Man får litt rus og alle gutta... Når man ikke har scoret på mange år, og i hvert fall ikke på hodet, sier Sander Berge til VG.

Deretter ble Rosenborg-stopper Hovland brøytet i bakken – og skaffet straffe. Straffe-eksekutør Joshua King scoret sitt 15. landslagsmål og avgjorde oppgjøret allerede før pause. Selv ikke Ullevaal-tilskuer Arne Scheie kunne føle at 2-0 var en farlig ledelse.

– Det er fantastisk å spille på landslaget og bidra til 2-0. Det er greit å ta med seg etter 90 minutter, sier Hovland til VG.

Viasats fotballekspert Morten Langli, som har omtalt innkastgrepet som «lavmål», tok til Twitter torsdag kveld og skrev følgende:

– Jeg er aldri på sosiale medier, sier Lagerbäck på VGs spørsmål og mener at Norge fikk betalt for strevet.

– I andresituasjoner etter innkast har vi gjort flere mål også. Vi kan ha enda bedre uttelling. Men det kjennes naturligvis bra, sier han.

Før Romania-matchen i sommer analyserte VG grepet som begynner med at Nordtveit tørker ballen med et håndkle. 92 lange kast hadde «bare» gitt to norske scoringer. I Lagerbäcks 24. kamp for Norge gikk det langt bedre.

På en Ullevaal-matte som bar preg av at Rammstein hadde dunket ut tysk metallmusikk et par uker i forveien, startet det rolig for Norge. Martin Ødegaard hadde takten inne, mens debutant Erling Braut Haaland aldri fant rytmen – og ble tatt av 67 minutter.

I stedet var det Sander Berge som fikk sitt første landslagsmål, en flott heading i hjørnet, i sin 15. landskamp. Genk-spilleren har ikke for vane å gjøre nettopp det. Han har aldri scoret ligamål hverken for Asker, Vålerenga eller Genk. Alt han har å vise til er ett cupmål for Vålerenga og to Europa League-nettkjenninger for Genk.

Utover i annen omgang kunne Lagerbäck gjøre bytter og både Stefan Johansen og Joshua King fikk hvile. Søndag venter det viktige oppgjøret mot Sverige.

– Formen min er veldig bra. Jeg vil være 100 prosent fit for fight til kampen mot Sverige. Det er den kampen vi virkelig må vinne, sier Joshua King til VG, og sier at han hadde en finger i spill angående sitt bytte:

– Jeg elsker sånne kamper og har gledet meg til denne kampen helt siden jeg så gruppa. Jeg har familie og venner i Stockholm og gutta fra Oslo som kjører ned på morgenen, sier han, og tror det er «50–50» hvilken nasjon som vinner.

– Vi går dit med tre poeng i tankene, og vi ønsker å revansjere oss fra sist. Det er to veldig like lag som møter hverandre, legger Sander Berge til.

Også Håvard Nordtveit ser frem til den kampen:

Sverige gjorde også jobben torsdag. Borte mot Færøyene ble det aldri spennende, for svenskene ledet 4–0 til pause, noe som også ble resultatet.

Kampen mellom Romania og Spania ble adskillig jevnere. Spanjolene ledet 2–1 da Diego Llorente ble utvist med omkring 10 minutter igjen, rumenerne fikk noen store sjanser til å utligne på overtid, men spanjolene holdt unna.

Spania topper gruppen med sine 15 poeng etter fem kamper. Sverige har 10, Norge åtte, mens Romania har syv.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 05.09.19 kl. 22:36 Oppdatert: 05.09.19 kl. 23:30







Mer om