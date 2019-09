UTLIGNET: Kristiansunds Amahl Pellegrino overlister Ranheim-keeper Even Barli og setter inn 1–1-scoringen mot Ranheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Psyché avgjorde på overtid mot Ranheim

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Kristiansund 1–2) Erik Tønne så ut til å ha sørget for tre livsviktige Ranheim-poeng fra straffemerket. Så sørget Amahl Pellegrino og Christophe Psyché for jubel i bortesvingen.

Erik Eikebrokk

Kampen så ut til å gå mot uavgjort. Så – to minutter på overtid – steg Christophe Psyché til værs på Christoffer Aasbaks frispark, headet ballen ned i hjørnet bak Ranheim-keeper Even Barli, og gjorde opp for sin egen forsvarsfeil.

Kristiansund åpnet kampen best, og ledet tidlig 2–0 i sjanseprotokollen. Sakte, men sikkert jobbet Ranheim seg inn i kampen, og da dommer Trygve Kjensli blåste for pause, var det de blå som ledet 3–2 i sjanser; uten at noen av dem var veldig store.

Sjelden forsvarsmiss

Tyve minutter ut i andre omgang var innlånte Mushaga Bakenga på alerten da Kristiansund-stopper Christophe Psyché gjorde en sjelden forsvarsfeil. Psyché forsøkte å dempe en lang pasning, men endte opp med å servere Bakenga, som stormet mot mål.

Bakenga ble felt av Psyché, og dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket. Erik Tønne banket inn ledermålet, og Ranheim gikk mot sin første hjemmesiden siden 26. mai (1–0 mot Strømsgodset).

Andre omgang fortsatt å være fartsfylt, om en ikke kvalitetsfull, og lagene var like skiftende som været; i det ene øyeblikket strålende, i det neste bedrøvelig.

Pellegrino

Tretten minutter før slutt maktet ikke hjemmelagets forsvar å rydde unna, og i angrepsbølge nummer to, fikk Flamur Kastrati muligheten til å skyte fra god posisjon.

Ranheim-keeper Even Barli var kjapt nede og reddet skuddet i lengste hjørne, men han slapp returen rett ut i feltet.

Der var Amahl Pellegrino på pletten, og banket inn utligningsmålet foran hundrevis av bortesupportere som hadde tatt turen fra byen ved havet.

At det endte 5–6 i sjanseprotokollen kom mer som resultat av dårlig forsvarsspill enn av gode offensive takter.

Publisert: 01.09.19 kl. 19:52