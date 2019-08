Ødegaard roses opp i skyene i spanske aviser: – Geni

MALLORCA (VG) Den første La Liga-scoringen til Martin Ødegaard (20) skaper overskrifter i spansk presse, der nordmannen fullroses for sin drømmestart på utlånet fra Real Madrid.

«GENIØ», skriver Mundo Deportivo på forsiden av sin San Sebastián-utgave – spansk for «geni» med en kunstnerisk, norsk vri.

– Ødegaard avgjorde kampen på mesterlig vis. Han er allerede en spiller som utgjør forskjellen, skriver avisen, som kårer 20-åringen til banens beste spiller.

– Han var førende på alle områder, han brettet opp ermene, var den mest intense av angrepsspillerne i presset, og han kom nesten ned som høyreback for å motta ballen, for å unngå den klebrige mannsmarkeringen han ble utsatt for. Hver gang han involverte seg, var det for å berike spillet. Her er det en stor spiller, skriver Mundo Deportivo.

Foto: Faksimile, Mundo Deportivo

Spanske medier, enten de er basert på Mallorca, i Barcelona eller i Madrid, er samstemte om at Martin Ødegaard var den store spilleren på Estadi de Son Moix søndag ettermiddag.

– Han var nok den beste, skriver spaltisen Ricard Pla i sin analyse av kampen i lokalavisen Diario de Mallorca.

Mundo Deportivo har ham på «rundens lag» i La Liga sammen med blant andre Barcelona-stjernen Antoine Griezmann.

Barcelona-avisen Sport gir Ødegaard 8 av 10 på spillerbørsen som den eneste i kampen mellom Mallorca og Real Sociedad.

Charter-Svein er også begeistret over det norske stjerneskuddet:

Den Madrid-baserte avisen As gir Ødegaard tre spartegn, best av alle på banen, og kaller nordmannen «kanon».

– Han innførte sin lov, skriver avisen, et uttrykk for at Ødegaard dominerte kampen med sine kvaliteter.

– Uten tvil banens beste spiller. Allerede etter to kamper i Real Sociedad er han i stand til å avgjøre kamper. Han er definisjonen på en «crack» (spansk betegnelse for en spiller med enestående kvaliteter), skriver As i spillervurderingen av Ødegaard.

Han kåres også til banens beste spiller i Marca, Spanias mest leste sportsavis, der han er den eneste på banen som får toppkarakteren på tre stjerner. Det vies en hel side, med overskriften «han heter Ødegaard», til nordmannens prestasjon.

– Nå kjenner La Liga til Martin Ødegaard. Nordmannen ødela Mallorca med en kontring der han både var «avtrekkeren» og «kulen», skriver Marca, som med det mener at 20-åringen både igangsatte og avsluttet det seirende angrepet for Real Sociedad.











CELEBERT SELSKAP: Martin Ødegaard er på rundens lag sammen med blant andre Antoine Griezmann.

På sosiale medier hylles Ødegaard av sine nærmeste i fotballen: Mats Møller Dæhli skriver spøkefullt under 20-åringens siste Instagram-bilde at han «synes du må begynne å få litt fart på utviklingen din nå».

Erling Braut Haaland, som har scoret seks mål på tre kamper for RB Salzburg, oppfordrer sine følgere på Instagram-story til å «være som denne fyren, jobb hardt og vær ydmyk, uansett hva».

Ødegaard mottok mye ros også etter debuten mot Valencia i forrige uke, men synes selv at det gjøres litt for mye ut av prestasjonene.

– Jeg synes det var en OK start, men jeg synes ikke det var noen kjempekamp sist. Det er som jeg sier, det er ofte overdrevet enten den ene eller andre veien, sier Ødegaard til VG og fortsetter:

– Men det har absolutt vært en fin start. Jeg føler at jeg har kommet godt i gang helt fra oppkjøringskampene. Det er bra.

