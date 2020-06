FULL TILLIT: Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF. Foto: Frode Hansen

Loes reaksjon på Bjerketvedt-tillit: – Positiv til å jobbe i NFF

Styret i Norges Fotballforbund uttrykker full tillit til generalsekretær Pål Bjeketvedt (60) i den såkalte Josimar-saken.

– Saken er belyst. Pål Bjerketvedt har gjort en feil, det er en uheldig hendelse, og han har beklaget på det sterkeste overfor den det gjelder, alle ansatte, organisasjonen og styret. Det tar vi til etterretning. Det er lov å gjøre feil hvis man innrømmer det. Vi har uttrykt full tillit til Bjerketvedt, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Pål Bjerketvedt henviser til fotballpresidenten når VG tar kontakt torsdag ettermiddag.

Tilliten til generalsekretæren har vært tema i NFF etter en klage Pressens Faglige Utvalg, der Bjerketvedt gikk til angrep på Josimar. Fotballmagasinet omtalte blant annet hvorfor tidligere kommersiell direktør Erik Loe var omplassert i NFF-systemet.

Loe: – Trives godt

Josimar svarte nylig med å avsløre at deres hemmelige kilde, var nettopp Pål Bjerketvedt.

– Det er styrets oppgave å vurdere alvorlighetsgraden i det Pål Bjerketvedt har gjort. De måtte konkludere på en måte, og det er vanskelig å ikke ta tak i saken når den har fått den oppmerksomheten den har fått, sier Erik Loe til VG.

– Hva synes du om konklusjonen?

– Jeg vil ikke kommentere konklusjonen. Det er deres privilegium å uttrykke seg sånn de vil.

– Hva tenker du om veien videre?

– Vi må få landet det. Det håper jeg at vi får gjort ganske snart. Jeg har samtaler med generalsekretæren om det.

– Et det mulig med et bra samarbeid fremover?

– Det er en oppgave for oss begge å legge til rette for det. Jeg skal gjøre mitt. Jeg er positiv til å jobbe i NFF. Jeg trives veldig godt med den gjengen som er her.

VIL FORTSETTE: Erik Loe ønsker å fortsette i NFF etter forbundsstyrets konklusjon. Foto: Jan Petter Lynau

Torsdag sendte NFF-styret ut en pressemelding hvor de uttrykte full tillit til Bjerketvedt.

– Du hadde møte med ansatterådet tirsdag. Hva var beskjeden fra dem?

– Det var veldig tydelig på at styret måtte fortelle organisasjonen at vi hadde full tillit til Bjerketvedt, og at vi hadde gjort den vurderingen. Ansatterådet har ikke jaktet på Pål Bjerketvedt. De uttrykte i en henvendelse til ham at det har vært diskusjoner internt, og at det er viktig å legge det bak seg, svarer fotballpresident Terje Svendsen.

– Hva har Erik Loe uttrykt overfor dere?

– Jeg har hatt samtaler med Erik der jeg har uttrykt styrets holdning. Forøvrig er forholdet et administrativt anliggende, og det blir ivaretatt av administrasjonen. Jeg vet at det er samtaler på gang der, og man jobber for å komme seg videre.

FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Tore Kristiansen

– Hadde han konkrete ønsker i denne saken?

– Han oppfatter selvfølgelig at det er tøft. Han er i organisasjonen og gjør en god jobb, og vi håper at han og Bjerketvedt kan finne ut av det med tanke på veien videre.

Her er pressemelding fra NFF:

«Forbundsstyret i NFF har drøftet generalsekretær Pål Bjerketvedts omtale av en ansatt i en bakgrunnssamtale med bladet Josimar. Bjerketvedt har beklaget på det sterkeste at han omtalte en ansatt. Han har beklaget direkte til den ansatte som ble omtalt, til ansatte og til forbundsstyret. Styret har tatt redegjørelsen og beklagelsen fra Bjerketvedt til etterretning. Ut ifra en samlet vurdering av omstendighetene rundt saken, generalsekretærens beklagelse og hans utøvelse av rollen som forbundets daglige leder, har styret fortsatt full tillit til generalsekretæren».

