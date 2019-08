NØKKELSPILLERE: Både Virgil van Dijk og Sergio Agüero er valgt av mange Fantasy Premier League-managere. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Fantasy-ligaen din kan være ulovlig

Skal du og kompisene legge inn 100 kroner hver i et veddemål om hvem som gjør det best i Fantasy Premier League? Det er faktisk ulovlig.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det opplyser avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet til VG.

– Tanken bak dagens lotterilov er at det skal regulere større pengespill svært strengt. Den loven får også konsekvenser for «vennespill» som dette.

Nordal kan imidlertid berolige den som allerede har inngått veddemål med vennegjengen.

– Pengespill i Fantasy Premier League er nok ikke noe Lotteritilsynet prioriterer å følge opp per nå. De fleste som gjør det, er jo ikke engang klare over at det er i strid med loven, sier Nordal.

Usikker på hvordan Fantasy-laget skal se ut før fristen går i morgen? Sjekk både Fantasy-guiden og ekspertenes råd:

les også Stor Fantasy-guide: VG vurderer alle lagene i Premier League

Fantasy-laget ditt kommer imidlertid ikke nødvendigvis til å være ulovlig i all fremtid.

For øyeblikket jobbes det nemlig med en ny lotterilov. Det er ikke utenkelig at den vil regulere små pengespill blant venner annerledes enn dagens lov gjør det.

Samtidig kommer avdelingsdirektør Nordal i Lotteritilsynet med en mild advarsel til den jevne Fantasy-spiller som legger penger på bordet for å øke spenningen litt.

– Det er viktig at folk er bevisst hva som kan være konsekvensene når de driver med pengespill. Det er jo en grunn til at de reguleres.

Publisert: 09.08.19 kl. 10:52

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post