FERDIG: Romelu Lukaku (t.v.) har spilt sin siste kamp under Ole Gunnar Solskjær. Her er spissen og manageren under Champions League-kampen hjemme mot Barcelona i april. Foto: OLI SCARFF / AFP

Bekreftet: Solskjær selger stjernespiss til Inter for 800 millioner kroner

MANCHESTER (VG) Den langvarige overgangssagaen rundt Romelu Lukaku (26) er over. Torsdag melder Inter at de har signert den belgiske stjernespissen.

Oppdatert nå nettopp

– Inter er ikke for alle, det er grunnen til at jeg er her, sier Lukaku i en kort videosnutt på sin nye klubbs Twitter-konto.

Overgangssummen skal, etter det VG og flere britiske medier fikk opplyst torsdag morgen, ligge på rundt 800 millioner kroner.

Overgangen har fremstått som en dårlig skjult hemmelighet, og det var rimelig åpenbart hvilken retning det bar da Lukakus agent Federico Pastorello publiserte et bilde av at duoen i et privatfly på vei i til Italia for å ferdigstille avtalen:

Lukaku landet i Milano i natt og ble møtt av over 200 fans på flyplassen:

Forholdet mellom Lukaku og Manchester United kan ha sett ut til å surne utover sommeren. Spilleren har, offisielt på grunn av skadeproblemer, ikke spilt en eneste av oppkjøringskampene til Premier League-sesongen.

En stund så han ut til å være på vei til Juventus som en del av en byttehandel der Paulo Dybala gikk motsatt vei, men skyhøye krav fra argentineren skal ha ført til at avtalen ikke gikk i land likevel.

Fredag kveld vakte Lukaku oppsikt da han publiserte en video av løpstall fra en av Manchester Uniteds treningsøkter i sommer. Ole Gunnar Solskjær tok en alvorsprat med spilleren, som siden ikke har vært til stede på lagets treningsøkter.

Mandag hadde Lukaku fri, men mange rynket på nesen da spissen ble fotografert i Belgia iført Anderlecht-tøy på trening med moderklubben sin. Det samme skjedde tirsdag, da spilleren egentlig skulle møtt opp på Manchester United-trening.

Tirsdagens fravær skal ha ført til en klekkelig bot for Lukaku, ifølge Daily Mail på over fire millioner kroner.

Onsdag reiste Lukaku til Milano, og torsdag satte han strek for en Manchester United-karriere som ble kortere enn forventet: Med 28 seriemål på to sesonger har ikke belgieren lidd av måltørke, men han klarte aldri å overbevise Solskjær om at han burde være førstevalget på topp denne våren.

Det er derimot liten tvil om at han nå skal spille under en manager som liker ham: Inter-sjef Antonio Conte innrømmet at han jaktet på Lukaku da han var Chelsea-manager, men den gangen gikk spissen i stedet fra Everton til Manchester United.

Nå ser Manchester United ut til å bevege seg mot overgangsfristen, som er torsdag ettermiddag klokken 18.00, med en spiss mindre og ingen erstatter. Det betyr i så fall at Marcus Rashford, Anthony Martial og det unge fenomenet Mason Greenwood vil gjøre opp om posisjonen på topp i Solskjærs lag.

Klubben har signert tre spillere i sommer: Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James.

Publisert: 08.08.19 kl. 08:22 Oppdatert: 08.08.19 kl. 17:04

