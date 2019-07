TRIPPEL SOLSKJÆR: Noah Solskjær varmer opp med pappa Ole Gunnar og lillebror Elijah i bakgrunnen. Foto: Fredrik Solstad, VG

Manchester United nær flause mot Kristiansund i Solskjærs familietreff

ULLEVAAL (VG) (Kristiansund – Manchester United 0–1) Ole Gunnar Solskjær (46) hadde med seg yngstesønnen Elijah (10) på trenerbenken da eldstesønnen Noah (19) debuterte for Kristiansund, som var sekunder unna et sjokkresultat mot storklubben.

En minnerik kveld for Solskjær-familien ble ikke like minnerik for tilskuerne, for fotballunderholdningen sto ikke i stil med oppmøtet på utsolgte Ullevaal Stadion, der 24.596 tilskuere måtte vente i over halvannen time før kveldens eneste scoring fant sted.

Takket være et straffespark av Juan Mata, som han selv skaffet og ekspederte med kampens siste spark, står Manchester United fortsatt med full pott i sommerens oppkjøring.

Utenom scoringen var det lite på banen som fikk publikum opp av setene. TV-kameraene vendte i stedet ofte tilbake til bilder av Solskjær og yngstesønnen Elijah, som debuterte som «assistent» på Manchester United-benken. Det var populært da Kristiansund-trener Christian Michelsen sendte 19 år gamle Noah Solskjær i oppvarming, og Kronprinsesse Mette-Marit høstet også jubel da hun dukket opp på Ullevaal-skjermene.

Det tok over en halvtime før man så de første tegnene til at det var en fotballkamp mellom en av verdens største klubber og en gjeng fra lille Kristiansund, men i de ti minuttene før pause våknet Marcus Rashford og de andre stjernene til liv.

les også Solskjær om spekulasjonene: – Det er en kynisk verden

Hadde det ikke vært for en strålende Sean McDermott i KBK-målet, hadde de gått i garderoben med en komfortabel ledelse: Den norsk-irske målvakten leverte en strålende redning på et knallhardt frispark av Rashford, fulgte opp med en flott benparade på en ny avslutning av United-spissen, og sto også i veien for Jesse Lingard fire minutter før hvilen.

Solskjær fortsatte med det samme laget etter pause, men byttet ut alle elleve etter en times tid. Da fikk det norske publikummet endelig se Uniteds største stjerne, Paul Pogba, i aksjon – uten at franskmannen leverte noen nevneverdige høydepunkter i løpet av sitt halvtimes innhopp.

Kveldens største jubelbrøl fant sted da Noah Solskjær – med nummer 26 på ryggen – ble byttet inn for Kristiansund med fire minutter igjen å spille. 19-åringen fikk noen oppmuntrende ord fra faren på motstanderbenken før han entret Ullevaal-gresset til sine første minutter for klubbens førstelag.

16-åringen Max Williamsen kom også inn for nordmøringene, og markerte seg med en siste liten-takling på Pogba like før slutt.

Men i siste liten var også Matas kampavgjørende scoring, som sørget for jubel blant de mange oppmøtte Manchester United-supporterne.

PS! Også Solskjærs datter Karna fikk noe å juble for da hennes Clausenengen J17 vant 7–1 over Hållingen og sikret en plass i åttedelsfinalen for sin klasse tirsdag ettermiddag.

Publisert: 30.07.19 kl. 20:49 Oppdatert: 30.07.19 kl. 21:07

