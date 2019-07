LILLESTRØM-TRENER: Jørgen Lennartsson Foto: Geir Olsen

Lillestrøm anker bot for forsinkelse

Lillestrøm ble ilagt 30.000 kroner i bot for å ha kommet for sent til eliteseriekampen mot Mjøndalen 16. mai. Nå har klubben valgt å anke boten.

Det kommer fram på klubbens nettsted fredag morgen.

– Vi stiller oss uforstående til at doms- og sanksjonsutvalget i NFF velger å ilegge oss en bot på 30.000 kroner og er skuffet over at det ikke ble tatt hensyn til vår redegjørelse for hvorfor vi dessverre ble kraftig forsinket til kampen, skriver klubben.

Forsinkelsen medførte at kampstart ble utsatt med 45 minutter.

– To trafikkuhell på veien skapte en helt ekstrem trafikkork, noe som førte til at også flere Mjøndalen-spillere bosatt i Oslo og den ene assistentdommeren kom for sent til arenaen, fortsetter gultrøyene.

Kampen endte 2-2.

