«Årets mål»-kandidat fra Karlsen: – Kommer garantert til å prøve igjen

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Odd 4-1) Odd snublet i gullkampen, mens Ranheim vant for første gang på åtte kamper – og krabbet med det opp til trygg plass på tabellen.

Erik Eikebrokk

Ranheim måtte helst vinne hjemmekampen mot topplaget Odd for ikke å tape terreng i nedrykkskampen.

Da kampen lå og vippet på stillingen 2-1 til hjemmelaget, entret innbytter Michael Karlsen matta. Noen minutter etter var seieren i boks, etter det som er en garantert kandidat til årets vakreste eliteseriemål (se video i toppen).

– Det var et bra utspill fra keeper, og jeg fikk en god touch. Jeg hadde fulgt med fra benken på at keeper ofte stod langt ute. Jeg merket med en gang at jeg traff godt, og da var det deilig å se at den gikk inn. Jeg har gjort dette før, og kommer garantert til å prøve igjen, sier Karlsen til VG.

Første hjemmeseier på 174 dager

«Årets viktigste mål», ropte speaker over Ranheimsfjæra. Målscoreren samtykker i VGs vurdering om at målet fort kan bli ett av eliteseriesesongens beste.

– Det er én av dem da, men det er ikke jeg som kårer vinneren til slutt. Men jeg er ganske sikker på at den kommer høyt opp, så får vi se om den når helt til topps, sier «Micke» etter sitt femte og sjette seriemål i 2019.

Seieren var Ranheims første på hjemmebane på 174 dager, og tok Ranheim fra siste til 13. plass på tabellen.

– Det er altfor lenge siden sist. Jeg husker nesten ikke hvordan det var å vinne her. Det ligger masse hardt arbeid bak. Det har vært knalltøft å snu trenden, for det setter seg litt når man har gått så lang tid uten å vinne, sier kaptein Mads Reginiussen til VG.

RANHEIM-JUBEL: De blåkledde Ranheim-spillerne feirer scoring mot Odd. Foto: Ned Alley

Trener Svein Maalen var også særdeles fornøyd i pressesonen etter kampen.

– Jeg smiler mer i dag enn jeg har gjort de fleste ganger på hjemmebane. Det var deilig og veldig veldig viktig, sier han til VG.

– Hvordan var stemningen i garderoben?

– Det er vel årsbeste, i hvert fall. Kanskje opp imot et av de største øyeblikkene vi har hatt her. Det blir ekstra deilig å ta tre poeng når vi har fått så mange nesestyvere på hjemmebane. At vi får en så solid seier gir oss ordentlig selvtillit.

– Hvordan tror du Michael Karlsens selvtillit er nå?

– Akkurat nå tror jeg han er klar til å spille «El Clasico» neste helg. Han har vel tre, fire touch i dag, og scorer på to av dem. Det er den han skal gjøre. Han kommer aldri til å bli noen maratonløper, det kommer aldri til å skje.

Misfornøyd Fagermo

Odd sine sjanser om gull svinner på sin side hen. Laget blir stående på 45 poeng og har nå 11 poeng opp til ledende Molde med fem kamper igjen.

– Det var forferdelig duellsvakt. De tok vare på alle dødballene sine, og vant den krigen. Vi slapp inn tre slike mål. Det er overraskende, sier en særdeles misfornøyd Dag-Eilev Fagermo til VG etter kampen.

Et aggressivt hjemmelag fikk en perfekt start på kampen. Øyvind Storflors corner etter ni minutter landet perfekt på hodet til Daniel Kvande, som stanget ballen i mål.

Odd fulgte samme oppskrift etter tretti minutter. Da var det Fredrik Nordkvelle som serverte toppscorer Torgeir Børven, som scoret på bortelagets første mulighet.

Det tok bare fire minutter før hjemmelaget på ny var i ledelsen, og igjen var det Storflors dødballfot som stod bak. Innlegget landet hos Mushaga Bakenga på bakerste stolpe. Foran mål stod høyreback Jørgen Olsen Øveraas helt alene, og kunne bredside ballen i mål fra to meter.

les også To raske mål sendte Molde et nytt steg mot seriegull

Innbyttermagi

Da kampen stod og vippet, og like så gjerne Odd som Ranheim kunne fått det neste målet, sørget innbytter Michael Karlsen for å roe de blå nervene. Først fikk han ballen fra hæla til Mads Reginiussen, nok en gang på dødballen, og banket ballen kontrollert forbi Odd-keeper Sondre Rossbach.

Det beste hadde Karlsen likevel spart til slutt. Tre minutter gjenstod da keeper Barli siktet på Karlsen fra egen 16-meter. Pasningen var like perfekt som nedtaket, men ingenting slo avslutningen fra Karlsen.

På halv volley fra førti meter banket «Micke» ballen i mål.

Publisert: 20.10.19 kl. 20:00 Oppdatert: 20.10.19 kl. 21:14







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

