Skal ha lurt lagkamerater for millioner

David Cotterill (31) feiret med landslagskamerat Gareth Bale da deres Wales slo Belgia i EM-kvartfinalen for tre år siden. Nå vil minst syv tidligere klubbkamerater av eks Premier League-spilleren gå til rettslige tiltak for å få tilbake millionbeløp han skal ha lurt dem for.

Det skriver Daily Mail på bakgrunn av dokumenter avisen har fått tilgang til.

Cotterill, som blant andre har spilt for Wigan og Swansea, avsluttet karrieren i India tidligere i år. Brorparten av karrieren spilte han for Birmingham i Championships på liganivå to.

I vår publiserte han en personlig erkjennelse på Instagram, der han forteller om tap av kontroll over alkoholinntak og at han i flere år har lidd av depresjon.

David Cotterill skal være anklaget for å ha lurt «minst syv» tidligere medspillere for rundt fire millioner kroner. Disse skal hver enkelt ha meddelt rettslige tiltak for å få tilbake pengene sine.

En av dem er angivelig lurt til å gi Cotterill godt over en million kroner, mot at «lånet» i løpet av kort tid ville betale seg med renters rente - 10 til 20 prosent etter åtte uker.

EM-SUKSESS: David Cotterill feiret Wales 3–0 seier over Russland i 2016-EM sammen med Gareth Bale. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Svenske Aftonbladet publiserte denne «han lurte alle»-saken tidligere i dag, lørdag.

Han skal også ha fortalt at pengene ville bli investert i eiendomsprosjekter. I virkeligheten skal han ha brukt «lånene» til overdådig livsførsel, blant annet ved fem stjerners hoteller i ferieparadis som Mykonos og Ibiza.

Samt et etter alt å dømme et kostbart bryllup for to år siden: Ved et hotell i England der startprisen for den typen festivitas skal være over 200.000 kroner.

Han er nå separert fra sin daværende ektefelle.

David Cotterill skal ifølge Daily Mail ha vedgått at han er skyldig sine tidligere lagkamerater store summer. Han skal også ha flyttet inn hos foreldrene i et forsøk på å betale tilbake «lånene».

Cotterill spilte 24 landskamper for Wales i løpet av 14 år, ifølge Daily Mail. Noen sammen med Gareth Bale og Aaron Ramsey under EM i Frankrike i 2016.

