AVSPARK: Martin Ødegaard har tatt ballen med seg til avspark etter 0–1. Sander Berge og Even Hovland er de to andre på bildet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

King berget poeng på overtid mot Spania

ULLEVAAL (VG) (Norge-Spania 1–1) Joshua King (27) utlignet til 1–1 på straffespark på overtid. Det ble en norsk bragd mot Spania.

Poenget var fortjent. Norge hadde Spania på gyngende grunn foran et fullsatt Ullevaal.

Omar Elabdellaoui ble «torpedert» av Spania-keeper Kepa, og dommeren pekte helt korrekt på straffemerket.

King hadde presset på seg, men klarte å score. Dermed ble Norge det første laget til å ta poeng fra Spania i denne EM-kvalifiseringen.

Spania ledet 1–0 på et skudd som keeper Rune A. Jarstein (35) kunne ha tatt. Da Norge ikke klarte å klarere skikkelig, endte ballen hos Saúl Ñíguez, som banket gjestene i ledelsen. Jarstein var etter ballen, men klarte ikke å redde.

– Det er svakt av keeper, dessverre. Den skal keeper ta, mente Bernt Hulsker i VGTV-studio.

– Jarstein kommer ikke til å være fornøyd med at han slipper inn den, fastslo TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

Lars Lagerbäcks menn sto slett ikke med lua i hånda. På slutten presset Norge på for utligning - men rutinerte spanjoler forsvarte seg perfekt. Helt til overtiden.

Erling Braut Haaland satt skadet på tribunen, Kristoffer Ajer var den eneste nye fra start siden Sverige-kampen - mens Håvard Nordtveit måtte gå av banen i smerter før det var gått en halv time.

Norge ble satt under voldsomt press fra start, men Ullevaal-publikumet ropte på straffe da Joshua King gikk i bakken inne i Spania-feltet etter snaut fem minutter. Dommer Michael Oliver vinket spillet videre. Alt tydet på at det var riktig.

Etter hvert klarte Norge å få «fotfeste», og etter drøyt 20 minutter viste nordmennene sterkt angrepsspill. Det endte med at Omar Elabdellaoui la inn til Joshua Kings pannebrask - men ballen gikk rett på keeper.

Even Hovland kom inn for Nordtveit og holdt på å gi Norge 1–0-ledelse på sin første ballberøring. Men han klarte ikke å få ballen på mål.

Etter 38 minutter fikk Omar Elabdellaoui en vakker pasning fra Ole Selnæs. Men han nølte litt med å skyte - og da skuddet endelig kom, gikk det rett på keeper.

Rett før pause fikk Sander Berge ballen på 11 meters hold, men klarte ikke å stokke beina til et skudd.

– Norge spiller akkurat passe arroganse mot spanske stjerner, fastslo TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

– Etter en litt treg start har vi kommet skikkelig inn i kampen og til og med skapt sjanser mot etablert spansk forsvar, sa Drillo i TV 2s pausestudio.

– Jeg tror Spania halvveis tar dette som en treningskamp. Det er ikke så stort for dem, fortsatte Drillo.

Martin Ødegaard var selvfølgelig sentral, men Sergio Busquets hadde oppgaven med å skjerme 20-åringen utover. Det lyktes han bra med, men det åpnet for andre nordmenn.

– Vi har rystet Spania i lange perioder, fastslo den norske assistenten Per Joar Hansen til TV 2 i pausen.

– Samtidig er forsvarsspillet solid. Den kombinasjonen kan gi oss tre poeng i dag, fortsatte Perry.

Men etter ett minutt i 2. omgang raknet for Norge: Etter et flott spansk angrep på venstresiden, klarerte Norge - men spanjolene klarte å vinne tilbake ballen. Den endte hos Saúl Ñíguez. Hans harde skudd gikk forbi Rune A. Jarstein, som kanskje hadde en mulighet til å redde.

King holdt på å utligne i neste angrep, men ballen snek seg utenfor da han headet på Martin Ødegaards fantastiske corner.

Etter en time fikk Joshua King selskap på topp av Alexander Sørloth, som ble byttet inn - mens Stefan Johansen gikk ut.

Ole Selnæs hadde et par skuddforsøk, og så fikk Joshua King en kjempesjanse etter en tabbe av Sergio Ramos. Han kom alene igjennom, men skuddet gikk over målet til Kepa.

Bjørn Maars Johnsen kom inn for Markus Henriksen på slutten - for å gjøre livet enda surere for de spanske forsvarerne. Det lyktes.

Norge er altså fortsatt ubeseiret på Ullevaal under Lagerbäck (13 kamper, åtte seirer) og har ikke tapt hjemme på over tre år.

Nå er det nøkkelkamp for Norge mot Romania i Bucuresti tirsdag.

Publisert: 12.10.19 kl. 22:39







